Дженнифер Лопес с декольте и разрезом, Дуа Липа в мини и другие на American Music Awards 2020

The Weeknd был назван лучшим соул/R&B-исполнителем, также певца наградили за композицию Heartless и альбом After Hours. Лучшим новым исполнителем года стала Doja Cat. Дуа Липа за трек Don’t Start Now получила статуэтку в номинации «Лучшая поп-песня», а Гарри Стайлз с пластинкой Fine Line — в категории «Лучший поп-альбом». Джастин Бибер и кантри-дуэт Dan + Shay победили в номинациях «Лучшая кантри-песня» и «Лучшая коллаборация» за песню 10 000 Hours.