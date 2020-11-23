Дженнифер Лопес с декольте и разрезом, Дуа Липа в мини и другие на American Music Awards 2020

На мероприятии появились многие знаменитости, в числе которых были Дженнифер Лопес, Сиара, Кара Делевинь, Кэти Перри, Джастин Бибер, Дуа Липа, Меган Фокс и другие.

Дженнифер Лопес позировала фотографам в эффектном серебристом наряде — топе с глубоким декольте и юбке с очень низкой посадкой и очень высоким разрезом. Кара Делевинь отдала предпочтение более скромному и элегантному образу. Модель нарядилась в блестящий брючный костюм и боди телесного цвета.