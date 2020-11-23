Дженнифер Лопес с декольте и разрезом, Дуа Липа в мини и другие на American Music Awards 2020
Фото: Eastnews
На мероприятии появились многие знаменитости, в числе которых были Дженнифер Лопес, Сиара, Кара Делевинь, Кэти Перри, Джастин Бибер, Дуа Липа, Меган Фокс и другие.
Дженнифер Лопес позировала фотографам в эффектном серебристом наряде — топе с глубоким декольте и юбке с очень низкой посадкой и очень высоким разрезом. Кара Делевинь отдала предпочтение более скромному и элегантному образу. Модель нарядилась в блестящий брючный костюм и боди телесного цвета.
Фото: Eastnews
Дуа Липа продемонстрировала аппетитные формы в игривом мини-платье с дерзким лифом в виде золотых ракушек, расшитых блестками.
Фото: Eastnews
Самой эффектной парой стали актриса Меган Фокс в необычном наряде и ее бойфренд, провокационный музыкант Machine Gun Kelly, продемонстрировавший свои многочисленные татуировки.
Фото: Eastnews
Самым жарким стало выступление Дженнифер Лопес и Малума. Певица, которой в июле исполнился 51 год, в очередной раз доказала, что может дать фору новым звездам. Артистка продемонстрировала шикарное тело и впечатляющую физическую подготовку, устроив страстные танцы в прозрачном комбинезоне.
Фото: Eastnews
Главная награда тем временем досталась Тейлор Свифт, выигравшей в номинации «Артист года». Певица также одержала победу в категориях «Лучшее музыкальное видео» (Cardigan) и «Лучшая поп/рок-исполнительница».
The Weeknd был назван лучшим соул/R&B-исполнителем, также певца наградили за композицию Heartless и альбом After Hours. Лучшим новым исполнителем года стала Doja Cat. Дуа Липа за трек Don’t Start Now получила статуэтку в номинации «Лучшая поп-песня», а Гарри Стайлз с пластинкой Fine Line — в категории «Лучший поп-альбом». Джастин Бибер и кантри-дуэт Dan + Shay победили в номинациях «Лучшая кантри-песня» и «Лучшая коллаборация» за песню 10 000 Hours.
Фото: eastnews
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