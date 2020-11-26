«Обворожительная»: Вера Брежнева блеснула фигурой в телесном боди и эффектном прозрачном плаще

Певица показала шикарную фигуру в эффектном прозрачном плаще и стильных туфлях. Яркие фотографии со съемки она опубликовала в своем Instagram.

«Всегда найдётся тот, кому вы не нравитесь, всегда найдётся тот, кому не нравится результат вашей работы, тот, кому не понравится, что вы идёте вперед.. Но это не повод этого не делать) и если уже делать - то с удовольствием!», – написала Вера.

Певица известна своим безупречным чувством вкуса и свежей, очень естественной красотой, которую поклонники отметили и сейчас:

«Последняя огнищееее», «Вам наче 25,молода і гарна і сексуальна», «Ах, как нужны были эти слова именно сегодня, сейчас!!! Благодарю», «Восхитительная», «Гениальные слова, Вера!!! И огненно-горячие и шикарные фото!!!», «Как Вера может не нравится, по какой причине? Вера такой чистый воздух в современной музыке, она так умело разбавляет эту всю музыку», «Вот как же можно быть настолько сексуальной», «Вот это да, такие классные», «Роскошна и неповторима, всё остальное зависть», «Вера Брежнева, вы лучшая. Красотка. Солнечная леди», «Божечки, это вообще законно, быть такой красивой».