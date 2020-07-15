Кожевникова, Снигирь, Кудрявцева и другие звезды, располневшие во время самоизоляции

Любовь Успенская не скрывала того, что в ее жизни был непростой период. К проблемам с дочерью и расставанию с мужем добавился вынужденный перерыв в гастрольном графике и самоизоляция из-за коронавируса. В интервью «Собеседнику» певица призналась, что стала проводить больше времени на кухне, что негативно отразилось на ее фигуре: «Я набрала пять килограммов — это кошмар! Дело в том, что мне никогда не хватает времени на еду. Я же без конца гастролирую. А сейчас я все время дома и ни в чем себе не отказываю. Я же еще и готовлю сама. Вот и поправилась. Надо худеть. Хотя для поддержания своей фигуры ничего не делаю. Как идет, так и идет».

Виктория Боня