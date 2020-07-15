Кожевникова, Снигирь, Кудрявцева и другие звезды, располневшие во время самоизоляции
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Мария Кожевникова
Фото: Instagram Марии Кожевниковой
Мария Кожевникова призналась, что поправилась на несколько килограммов во время самоизоляции и теперь старается больше заниматься спортом: «Кто бы знал, как сложно мне себя заставить заниматься спортом, но надо! +7 кг, и это при том, что рацион не менялся. А вы признавайтесь, сколько набрали?! Люблю этот классный костюм, он скрывает мои лишние кг, а вот в джинсы я свои уже не влезаю».
Юлия Снигирь
Фото: Instagram Юлии Снигирь
Юлия Снигирь в последнее время не раз слышала в свой адрес упреки в излишней худобе. Актриса как-то даже выложила в соцсеть фото, на котором держит в руках фастфуд. Так она намекнула, что решила набирать вес. А в мае Юлия рассказала, что во время самоизоляции ей удалось поправиться на 2,5 килограмма. «По просьбам телезрителей — плюс 2,5 кг. Плохая новость: похоже, это преимущественно мышцы — я полюбила приседания, выпады и отжимания», — рассказала артистка, добавив в пост забавные хэштеги #щечкиэтокрасиво, #всёравнохудая, #перекачаннаянекрасиво, #юлечкапотолстейтепожалуйста.
Лена Темникова
Фото: Instagram Лены Темниковой
«Друзья, вы занимаетесь телом сейчас? Я пока нет. Но радуюсь и горжусь всеми, кто дружит с зарядкой. И мне, походу, пора начинать. Посмотрите на мои аппетитные складочки на бедрах )) А аппетит у меня хороший. Особенно ночью. Перед сном. Мне подарили это розовое чудо больше недели назад. И оно ждало своего часа. С сегодняшнего дня начну качать пресс и попу. Прямо сейчас. Я, конечно, норм отношусь к новым своим килограммам, но мышцы пора взбодрить )) Молю, расскажите секрет, как полюбить спорт?» — подписала Лена Темникова свое фото в обтягивающих велосипедках и топе.
Любовь Успенская
Фото: Instagram Любови Успенской
Любовь Успенская не скрывала того, что в ее жизни был непростой период. К проблемам с дочерью и расставанию с мужем добавился вынужденный перерыв в гастрольном графике и самоизоляция из-за коронавируса. В интервью «Собеседнику» певица призналась, что стала проводить больше времени на кухне, что негативно отразилось на ее фигуре: «Я набрала пять килограммов — это кошмар! Дело в том, что мне никогда не хватает времени на еду. Я же без конца гастролирую. А сейчас я все время дома и ни в чем себе не отказываю. Я же еще и готовлю сама. Вот и поправилась. Надо худеть. Хотя для поддержания своей фигуры ничего не делаю. Как идет, так и идет».
Виктория Боня
Фото: Instagram Виктории Бони
Судя по постам и комментариям в Сети, многие женщины, выходя из самоизоляции, переживали из-за набранных килограммов. Виктория Боня не в их числе: прибавка на весах была ее целью. «Я горжусь своими жирами», — сообщила экс-участница «Дома-2» в очередном видео, которое она разместила в своем блоге. «Я горжусь тем, что я несовершенная! Тем, что у меня есть жирок на боках, тем, что я округлилась. Если вы хотели меня застыдить, то вышло так, что для меня это равносильно комплименту», — пояснила она в ответ на критику.
Анна Семенович
Фото: Instagram Анны Семенович
Анна Семенович серьезно отнеслась к режиму самоизоляции. «Я изолировала себя в собственной квартире с двумя мужчинами. Не поймите неправильно. Один из них — мой любимый человек, а второй — младший брат. Решили, что так проводить время в "заточении" веселее. Поэтому у меня сейчас полная репетиция семейной жизни, причем в двойной дозе. И скажу честно, непростое это дело», — рассказывала она. Репетиция семейной жизни прошла плодотворно. Пока артистка сидела дома, она много готовила, не отказывала себе в семейных застольях — и к концу мая поняла, что поправилась, чем и поделилась с фолловерами накануне. «После вчерашнего откровения я от вас получила столько теплых слов, благодарю вас. Сегодня очень активный день, мало еды и много процедур, я готовлю свой организм к голоданию. Планирую голодать 5 дней, если вдруг станет очень тяжело, то подключу овсяный кисель, но я верю в свои силы», — призналась певица в новом посте.
Слава
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Певица Слава не скрывает отрицательного влияния самоизоляции на ее организм — снизившаяся физическая активность, отсутствие концертов и хороший аппетит привели к увеличению цифр на весах. Артистка показала в блоге архивное «беременное» фото и заявила, что будучи на седьмом месяце беременности весила столько же, сколько сейчас, во время самоизоляции: «Здесь я на 7 месяце Тонечкой! Вес, как сейчас. Что будет дальше? Изоляция».
Анна Хилькевич
Фото: Instagram Анны Хилькевич4
Анна Хилькевич, которая эпидемию коронавируса переживала дома с мужем Артуром Волковым и дочками Арианной и Машей, не скрывала: ее пугала мысль, что она долгое время не сможет посещать салоны красоты. Но спустя некоторое время она поняла, что ее организм отдыхает от бьюти-процедур. Кроме того, во время начала режима самоизоляции Анна Хилькевич сбилась с привычного для себя режима питания. «Я ела не так, как привыкла, как нужно, а так, как получалось. Опять начала есть мясо и поняла, что мне это не нравится. И поправилась на 4 килограмма. Но сейчас уже вернулась к прежнему режиму — ввела в рацион овощи и медленные углеводы», — рассказала актриса.
Лера Кудрявцева
Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
Лера Кудрявцева тоже призналась, что поправилась во время самоизоляции, и заявила, что совершенно не переживает из-за набранных килограммов. «Плюс три килограмма. Полет нормальный», — написала телеведущая на своей странице в Instagram.
Наташа Королева
Фото: Instagram Наташи Королевой
«Эх, талия в корсете… Карантин фигуру подпортил, блин, плюс 4 кг! А как у вас с третьей складкой на животе?» — написала Наташа Королева на своей странице в Instagram.
Екатерина Волкова
Фото: Instagram Екатерины Волковой
«Листая фотоальбом;)) Это я в роли Богини Гекаты ;))) древнегреческой богини лунного света и магии в проекте "Боги Олимпа". Вспоминаю нашу съемку в Греции — это было восхитительно. Сейчас бы не разделась, наверное, так, это надо дней 10 поголодать и побегать каждый день по 7 км. Сейчас все переживают о том, что наберут вес после самоизоляции. Я не исключение, но самое для меня действенное — это не есть после 6 и хотя бы один раз в день вспотеть — кардионагрузка +нет сахару и мучному. Встала сейчас на весы и ахнула — 67 кг при моем росте 174 — чувствую я себя отлично, когда у меня 60! В общем, девочки, что делать, как убрать 7 кг? Сразу скажу: блины — да, пекла, но съела 2 — остальные дети», — подписала Екатерина Волкова свое эффектное и весьма смелое фото в Instagram.
Оксана Самойлова
Фото: Instagram Оксаны Самойловой
«Сейчас вас немного шокирую. Как думаете, на сколько килограммов я поправилась за время карантина? В общем, я поправилась на пять килограммов, понимаете? Я даже не буду вставать боком, потому что у меня огромный живот», — призналась Оксана Самойлова.
Фото: Instagram
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