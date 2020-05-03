Слава показала «беременное» фото восьмилетней давности и пожаловалась на лишний вес: «Что будет дальше?»

«А дальше будет две Тонечки», — предположила одна из подписчиц, на что Слава ответила: «Ой, не знаю». «А дальше....должен быть третий ребёночек))))», «А дальше можно еще разочек 🤰», «Может, еще родите» — уверены одни.

Многие фолловеры поддержали откровения Славы, отметив, что тоже прибавили во время карантина: «Я тож так 😂 вес сейчас такой же, как я шла рожать первого сына😌😌😌 самоизоляция — зло», «Сама на 7 кг поправилась...😭 Что дальше будет 😭», «Я сейчас тоже вешу, как в беременность😂🤦‍♀️ а по Вам совсем не скажешь, что лишние кг прилипли»,, «+17 от того веса, когда пошла рожать», «Метаболизм замедлился. И я не только про организм. Жизнь замедлилась», «Да все будет хорошо 👍👍 Главное — успокоиться! Жор — он от нервов…».

Нашлись и те, кто уверен, что у певицы все в порядке с фигурой: «Судя по танцам в плавках, с фигурой всё в порядке!!!», «Настенька! Вашу фигуру никакой изоляцией не испортишь !!!! Ешьте на здоровье!!!», «Не преувеличивайте! Ваша фигура СУПЕР!», «Все у вас отлично👍😉».

Напомним, у Анастасии Сланевской две дочери — 21-летняя Александра и 8-летняя Антонина.