Слава показала «беременное» фото восьмилетней давности и пожаловалась на лишний вес: «Что будет дальше?»
Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
39-летняя певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская — прим.ред.) не скрывает отрицательного влияния самоизоляции на ее организм — снизившаяся физическая активность, отсутствие концертов и хороший аппетит привели к увеличению цифр на весах. Артистка показала в блоге архивное «беременное» фото и заявила, что, будучи на седьмом месяце беременности, весила столько же, сколько сейчас, во время самоизоляции: «Здесь я на 7 месяце Тонечкой! Вес как сейчас. Что будет дальше?😭изоляция🥩🍗🍖🍔🍟🍕».
«А дальше будет две Тонечки», — предположила одна из подписчиц, на что Слава ответила: «Ой, не знаю». «А дальше....должен быть третий ребёночек))))», «А дальше можно еще разочек 🤰», «Может, еще родите» — уверены одни.
Многие фолловеры поддержали откровения Славы, отметив, что тоже прибавили во время карантина: «Я тож так 😂 вес сейчас такой же, как я шла рожать первого сына😌😌😌 самоизоляция — зло», «Сама на 7 кг поправилась...😭 Что дальше будет 😭», «Я сейчас тоже вешу, как в беременность😂🤦♀️ а по Вам совсем не скажешь, что лишние кг прилипли»,, «+17 от того веса, когда пошла рожать», «Метаболизм замедлился. И я не только про организм. Жизнь замедлилась», «Да все будет хорошо 👍👍 Главное — успокоиться! Жор — он от нервов…».
Нашлись и те, кто уверен, что у певицы все в порядке с фигурой: «Судя по танцам в плавках, с фигурой всё в порядке!!!», «Настенька! Вашу фигуру никакой изоляцией не испортишь !!!! Ешьте на здоровье!!!», «Не преувеличивайте! Ваша фигура СУПЕР!», «Все у вас отлично👍😉».
Напомним, у Анастасии Сланевской две дочери — 21-летняя Александра и 8-летняя Антонина.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram, Globallookpress
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!