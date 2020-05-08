«Забыла, как краситься»: Мария Коджевникова очаровала поклонников «честными» селфи без макияжа
Фото: Instagram
На этот раз Мария рассказала, что каталась на квадроцикле, и показала свои «честные» селфи без макияжа. «Мне кажется, я больше никогда краситься не буду, разучилась», — написала она.
Фото: Instagram
Поклонники оценили позитивные фотографии актрисы и ее естественную красоту. «Как приятно смотреть на Вас - никаких вееров из наращенных тяжеленных ресниц, нет тонны геля в губах и скулах. Вот, что значит женщина без комплексов», «Ты и так красотка!!!», «А вы и без макияжа очень красивая. А я, к своему стыду, совсем себя забросила в декрете. Ребенок, готовка, уборка. К вечеру совсем без сил», «А мне кажется оно вам и не надо, вы и так потрясающая», «Очень даже хорошоа!», «Вы и без макияжа очаровательны», «Машенька, ты мне так больше нравишься!! Такая естественная и милая, мне кажется, когда ты ненакрашенная смотришься моложе», — пишут они в комментариях.
Фото: Instagram
К слову, ранее Мария Кожевникова призналась, что поправилась на несколько килограмм во время самоизоляции и теперь старается больше заниматься спортом: «Кто бы знал, как сложно мне себя заставить заниматься спортом, но надо! +7 кг, и это при том, что рацион не менялся. А Вы признавайтесь, сколько набрали?! Люблю этот классный костюм, он скрывает мои лишним кг, а вот в джинсы я свои уже не влезаю».
Фото: instagram
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