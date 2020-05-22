Анна Хилькевич раскрыла секреты красоты на время самоизоляции и рассказала о питании: «Поправилась на 4 кг»

В Москве постепенно ослабляют режим самоизоляции, но салоны красоты по-прежнему закрыты. Анна Хилькевич, которая эпидемию коронавируса переживает дома с мужем Артуром Волковым и дочками Арианной и Машей, не скрывает: ее пугала мысль, что она долгое время не сможет посещать салоны красоты. Но время спустя она поняла, что ее организм отдыхает от бьюти-процедур.

«Гель-лак с ногтей и ресниц я сняла, ногти растут и крепнут. Дома я научилась делать маски из подручных средств. Мне очень понравилась из куркумы и меда, она отлично убирает пигментные пятна, — рассказала Анна Хилькевич в интервью изданию «7 Дней». — Также пользуюсь теми, которые ранее закупила в огромных количествах».

Актриса признается, что ждет, когда откроются салоны, но первым делом она встретится с друзьями.

«Я не могу дождаться, когда мы сможем пойти куда-нибудь, веселиться и танцевать. А потом уже побегу в салон. Сколько за собой ни ухаживай, а профессиональный подход нужен», — говорит Анна.

Она отмечает, что во время долгого пребывания дома энергию черпает из спорта: «Я закупилась спортинвентарем и пользуюсь им практически ежедневно. Но очень хочу в фитнес-центр. Не хватает живого общения, мне важно чувствовать рядом людей с такими же интересами».

Во время начала режима самоизоляции Анна Хилькевич сбилась с привычного для себя режима питания. «Я ела не так, как привыкла, как нужно, а так, как получалось. Опять начала есть мясо, и поняла, что мне это не нравится. И поправилась на 4 килограмма. Но сейчас уже вернулась к прежнему режиму — ввела в рацион овощи и медленные углеводы», — рассказала актриса.