Растолстевшая во время карантина Анна Семенович решила голодать пять дней

«После вчерашнего откровения, я от вас получила столько теплых слов, благодарю вас. Сегодня очень активный день, мало еды и много процедур, я готовлю свой организм к голоданию. Планирую голодать 5 дней, если вдруг станет очень тяжело, то подключу овсяный кисель, но я верю в свои силы», — поделилась певица.