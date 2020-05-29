Растолстевшая во время карантина Анна Семенович решила голодать пять дней
Анна Семенович показала, как борется с лишними килограммами.
«После вчерашнего откровения, я от вас получила столько теплых слов, благодарю вас. Сегодня очень активный день, мало еды и много процедур, я готовлю свой организм к голоданию. Планирую голодать 5 дней, если вдруг станет очень тяжело, то подключу овсяный кисель, но я верю в свои силы», — поделилась певица.
«Утро начала с тренировки, костюм плотно затягивается на теле, образуя вакуум, организм одновременно потеет и выводит токсины. Отличная чистка», — рассказала звезда.
Фото и видео: Instagram
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