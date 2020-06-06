Плюс 5 кг: Любовь Успенская не скрывает того, что поправилась во время самоизоляции
Фото: Кадр из эфира
66-летняя Любовь Успенская не скрывает того, что в ее жизни сейчас непростой период. К проблемам с дочерью и расставанию с мужем добавился вынужденный перерыв в гастрольном графике и самоизоляция из-за коронавируса. В интервью «Собеседнику» Любовь Залмановна призналась, что стала проводить больше времени на кухне, что негативно отразилось на ее фигуре: «Я набрала пять килограммов – это кошмар! Дело в том, что мне никогда не хватает времени на еду. Я же без конца гастролирую. А сейчас я все время дома и ни в чем себе не отказываю. Я же еще и готовлю сама. Вот и поправилась. Надо худеть. Хотя для поддержания своей фигуры ничего не делаю. Как идет, так и идет».
В минувшую пятницу Любовь Успенская вместе с Наргиз Закировой стали гостьями шоу «Вечерний Ургант», в котором рассказали о премьере совместной песни. Для съемок «королева душевной песни», как себя называет Успенская, выбрала дерзкий аутфит — джинсовый комбинезон с короткими рукавами и поясом-резинкой, который дополнила длинными черными перчатками и замшевыми сапогами на каблуках.
Фото: Кадр из эфира
Однако не всем поклонникам понравился эфирный образ певицы: «Успенская ужасна, как инопланетянка - не естественна», «Люба, Любонька! Не тяни больше губоньки», «Силиконовая марионетка, хотя была женщина-вамп», «На кого же стала похожа наша Любаня…», «Все переделанные, думают, красотки, да вы в сто раз были лучше без ботокса», «Красотки! Супер фотошоп!!!», «Вот в каком месте красивые-то? Все искусственные и надутые», — разошлись в комментариях пользователи Сети.
«Всегда стильная», «Какая красотка 🔥😍всегда на стиле ❤️люблю ❤️», «Любовь Залмановна, вам очень классно в кепке», «Ну хороша, минус 25лет. Красоточка», «Любовь как всегда НЕОТРАЗИМА! И костюм шикарный, и кепочка, и сапоги!» — нашлись и те, кто оценил аутфит Успенской.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Globallookpress, кадры из эфира, архивы пресс-служб
Видео: YouTube
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