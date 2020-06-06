Плюс 5 кг: Любовь Успенская не скрывает того, что поправилась во время самоизоляции

Однако не всем поклонникам понравился эфирный образ певицы: «Успенская ужасна, как инопланетянка - не естественна», «Люба, Любонька! Не тяни больше губоньки», «Силиконовая марионетка, хотя была женщина-вамп», «На кого же стала похожа наша Любаня…», «Все переделанные, думают, красотки, да вы в сто раз были лучше без ботокса», «Красотки! Супер фотошоп!!!», «Вот в каком месте красивые-то? Все искусственные и надутые», — разошлись в комментариях пользователи Сети.

«Всегда стильная», «Какая красотка 🔥😍всегда на стиле ❤️люблю ❤️», «Любовь Залмановна, вам очень классно в кепке», «Ну хороша, минус 25лет. Красоточка», «Любовь как всегда НЕОТРАЗИМА! И костюм шикарный, и кепочка, и сапоги!» — нашлись и те, кто оценил аутфит Успенской.