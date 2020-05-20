Юлия Снигирь призналась, что набрала вес во время самоизоляции: «По просьбам телезрителей»

Юлия Снигирь в последнее время не раз слышала в свой адрес упреки в излишней худобе. Актриса как-то даже выложила в соцсеть фото, на котором держит в руках фастфуд. Так она намекнула, что решила набирать вес.

Теперь Юлия рассказала, что во время самоизоляции ей удалось поправиться и набрать аж 2,5 килограмма.

«По просьбам телезрителей - плюс 2,5 кг. Плохая новость: похоже, это преимущественно мышцы — я полюбила приседания, выпады и отжимания», — рассказала артистка, добавив в пост забавные хэштеги #щечкиэтокрасиво, #всёравнохудая, #перекачаннаянекрасиво, #юлечкапотолстейтепожалуйста.