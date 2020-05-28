Анна Семенович призналась, из-за чего растолстела на карантине: «Это были тяжелые месяцы, я просто ела»

Находясь дома в самоизоляции, 40-летняя Анна Семенович делилась с подписчиками в Imstagram роликами, где показывала свои кулинарные таланты. Со временем в комментариях стали появляться замечания, что за время карантина Анна прилично поправилась. На это она отвечала: «Ничего, после похудею».

Но теперь певица призналась, что ее лишний вес — большая проблема. И возникла она из-за стресса.

«Это были очень сложные для меня три месяца. Из-за вируса, самоизоляции и личной жизни. С конца февраля я попала в странный водоворот событий: едва не потеряла близкого человека, лишилась нескольких контрактов и все мои планы на весну испарились. Мне было тревожно, я была в стрессе и, признаюсь честно, просто начала есть», — объяснила Анна поклонникам.