Анна Семенович призналась, из-за чего растолстела на карантине: «Это были тяжелые месяцы, я просто ела»
Фото: Instagram
Находясь дома в самоизоляции, 40-летняя Анна Семенович делилась с подписчиками в Imstagram роликами, где показывала свои кулинарные таланты. Со временем в комментариях стали появляться замечания, что за время карантина Анна прилично поправилась. На это она отвечала: «Ничего, после похудею».
Но теперь певица призналась, что ее лишний вес — большая проблема. И возникла она из-за стресса.
«Это были очень сложные для меня три месяца. Из-за вируса, самоизоляции и личной жизни. С конца февраля я попала в странный водоворот событий: едва не потеряла близкого человека, лишилась нескольких контрактов и все мои планы на весну испарились. Мне было тревожно, я была в стрессе и, признаюсь честно, просто начала есть», — объяснила Анна поклонникам.
«Для меня еда — это самый большой атистресс, так было во времена спорта, когда лакомство было для меня похвалой за хороший результат на соревнованиях (как собака Павлова). А в процессе подготовки к турниру вечное чувство голода и взвешивание каждый день. Вот и сейчас, как бы я ни старалась работать с психологами и читать много литературы, я продолжаю иногда заедать свой стресс. Иногда обжорство длится пару дней — и это не сказывается на моей фигуре, а иногда нервы находятся на таком пределе, что я не могу остановить себя долгое время. Когда-нибудь я расскажу вам историю своей жизни этой весной. А сейчас беру себя в руки и начинаю приводить свой дух и свое тело в форму», — поделилась Анна Семенович сокровенным.
А как вы думаете, нужно ли Анне худеть?
Фото и виде: Instagram
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