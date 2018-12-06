Короли, миллиардеры, футболисты: за кого выходят замуж самые красивые модели мира

В прошлом году супермодель Миранда Керр и создатель Snapchat, один из самых молодых миллиардеров в мире Эван Шпигель поженились в особняке в Брентвуде. От посторонних глаз невесту, жениха и гостей скрывали белоснежные шатры. Миранда шла к алтарю в роскошном платье Dior. На его создание дизайнера Марию Грацию Кьюри вдохновил подвенечный наряд Грейс Келли, в котором она вышла замуж за принца Ренье III из Монако в 1956 году.

Вита Сидорикна и Валерио Марабито