Короли, миллиардеры, футболисты: за кого выходят замуж самые красивые модели мира

Оксана Воеводина и Мухаммад V
В ноябре 25-летняя «мисс Москва» Оксана Воеводина сыграла свадьбу с 49-летним королем Малайзии Мухаммадом V. Церемония бракосочетания состоялась в подмосковной Барвихе. За несколько месяцев до этого события модель приняла религию будущего мужа. Впрочем, несмотря на свое положение супруги короля, Оксана не будет считаться королевой, так как это право есть только у малазиек по рождению.
Миранда Керр и Эван Шпигель
В прошлом году супермодель Миранда Керр и создатель Snapchat, один из самых молодых миллиардеров в мире Эван Шпигель поженились в особняке в Брентвуде. От посторонних глаз невесту, жениха и гостей скрывали белоснежные шатры. Миранда шла к алтарю в роскошном платье Dior. На его создание дизайнера Марию Грацию Кьюри вдохновил подвенечный наряд Грейс Келли, в котором она вышла замуж за принца Ренье III из Монако в 1956 году.
Вита Сидорикна и Валерио Марабито
Прошлым летом 43-летний владелец строительной компании Morabito Projects, миллионер Валерио Морабито женился на 23-летней российской модели Вите Сидоркиной. Венчание состоялось в одной из местных церквей, а церемонию и вечеринку устроили на территории фешенебельного отеля Belmond Hotel Caruso. «Это было похоже на сказку, я вышла замуж за мужчину моей мечты», — заявила Вита.
Кендра Спирс и принц Рахим Ага Ахан
С будущей женой, топ-моделью Кендрой Спирс, мусульманского принца Рахима Ага Ахана (главу общины мусульман-исмаилитов, основателя курорта Порто-Черво и обладателя состояния $800 миллионов) познакомила знающая толк в завидных женихах супермодель Наоми Кэмпбелл. В результате стремительного романа Кендра приняла ислам, вышла замуж за принца Рахима и получила новое имя — принцесса Салва.
Ксения Дели и Осама Фати Рабах аль-Шариф
Два года назад 28-летняя модель Ксения Дели, которой приписывали романы с певцами Егором Кридом и Джастином Бибером, вышла замуж за 64-летнего египетского миллиардера Осаму Фати Рабах аль-Шарифа. Этим летом Ксения родила дочь, о чем трогательно сообщила в Instagram, обращаясь к супругу: «Спасибо тебе за любовь и за нее».
Ксения Царицына и Алексей Шаповалов
Миллиардер Алексей Шаповалов и «миссис Россия Мира — 2018» Ксения Царицына свадьбу сыграли с размахом. Масштаб торжества стал понятен, когда бизнесмен преподнес невесте кольцо за $11 миллионов. В концертном зале «Барвиха Luxury Village» молодоженов и гостей развлекали Полина Гагарина, группа «Ленинград», Екатерина Варнава и Андрей Разыграев.
Алена Гаврилова и Эмин Агаларов
В середине июля 38-летний певец и миллиардер Эмин Агаларов женился на 30-летней модели Алене Гавриловой. Тайная свадьба прошла в Подмосковье, в качестве основной локации был выбран принадлежащий семье жениха гольф-клуб Agalarov Estate. Поздравить молодых приехали Зара, Валерий Меладзе, Денис Клявер, Ольга Орлова, Александр Серов, Вадим Верник, Катя Лель, Стивен Сигал и другие звезды.
Карли Клосс и Джошуа Кушнер
Осенью 26-летняя экс-ангел Victoria's Secret Карли Клосс вышла замуж за 33-летего Джошуа Кушнера, младшего брата Джареда Кушнера, который, в свою очередь, является зятем президента США Дональда Трампа. Таким образом Карли породнилась с высокопоставленной семьей.
Наташа Поли и Питер Баккер
Российская супермодель Наташа Поли и голландский бизнесмен Питер Баккер, поженившиеся в 2011 году, устроили свадебное торжество в Сен-Тропе. Спустя пару лет у них родилась дочь Александра, а этой осенью стало известно, что пара ожидает появления второго ребенка.
Анна Вьялицына и Адам Кахан
Анна Вьялицына встречалась со спортсменом Мэттом Харви, актером Леонардо Ди Каприо и музыкантом Адамом Левином, а предложение руки и сердца в итоге приняла от бизнесмена Адама Кахана, занимающего пост старшего вице-президента компании Yahoo. Этим летом их дочери с необычным именем Аляска исполнилось три года.
Елена Перминова и Александр Лебедев
Модель с бесконечными ногами Елена Перминова — супруга председателя совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация», экс-депутата Государственной думы, владельца британских газет Independent и Evening Standard и телевизионного канала London Live, члена Совета по внешней и оборонной политике, миллиардера Александра Лебедева. В различных интервью Лена, родившая от предпринимателя троих детей, называла его идеальным мужем.
Бар Рафаэли и Ади Эзра
Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо, белокурая модель Бар Рафаэли вот уже три года живет в браке с израильским бизнесменом Ади Эзрой. Влюбленные обменялись клятвами в присутствии 300 гостей на израильском курорте Carmel Forest Spa Resort в Хайфе. Вскоре у них ордилась дочь Лив, а спустя еще год — дочь Эль.
Каролина Куркова и Арчи Друри
Чешская супермодель Каролина Куркова в качестве спутника жизни выбрала кинопродюсера Арчи Друри. Они живут в браке почти десять лет и растят сыновей Тобина и Ноа.