Строгая и элегантная: 23-летняя модель Вита Сидоркина сыграла пышную свадьбу с итальянским миллионером
В эти выходные в итальянском городке Равелло гремела свадьба: 43-летний владелец строительной компании Morabito Projects Валерио Морабито женился на 23-летней российской модели Вите Сидоркиной.
Невеста сделала ставку на элегантность: закрытое пышное платье явно пришлось по вкусу немногочисленным родственникам и друзьям семьи жениха, которые были приглашены на венчание. Таинство прошло в одной из местных церквей, а церемония и вечеринка — на территории фешенебельного отеля Belmond Hotel Caruso.
A moment before i walked down the aisle to marry the love of my life...❤️ #vitaandvalerio #myfairytale
Публикация от VITA SIDORKINA (@vitasidorkina)
Папа невесты, согласно традициям, передал ее в руки жениху.
A moment to remember....so much love for my father🙌🏻👰🏼 and special thanks to @zuhairmuradofficial for designing my dream dress🙏🏻👑 #vitaandvalerio
Публикация от VITA SIDORKINA (@vitasidorkina)
Гостей, среди которых были коллеги Виты по подиуму и местные сливки общества, развлекали необычные аниматоры с напудренными лицами. А праздничный торт был вне всяких похвал:
«Это было похоже на сказку, я вышла замуж за мужчину моей мечты», — трогательно признается Вита.
Yesterday was a true fairy tale...I married the man of my dreams❤ @valeriomorabito #vitaandvalerio
Публикация от VITA SIDORKINA (@vitasidorkina)
Поговаривают, что долгое время сердце Валерио было занято Ириной Шейк, но она ушла от него к Криштиану Роналду. С тех пор горячий миллионер находился в поиске невесты, и остановил свой выбор на участнице шоу Victoria's Secret 2015 года. В начале января состоялась их помолвка.
Фото: instagram.com