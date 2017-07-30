Поговаривают, что хрупкая блондинка заняла в горячем сердце Валерио Морабито место Ирины Шейк

В эти выходные в итальянском городке Равелло гремела свадьба: 43-летний владелец строительной компании Morabito Projects Валерио Морабито женился на 23-летней российской модели Вите Сидоркиной.

Невеста сделала ставку на элегантность: закрытое пышное платье явно пришлось по вкусу немногочисленным родственникам и друзьям семьи жениха, которые были приглашены на венчание. Таинство прошло в одной из местных церквей, а церемония и вечеринка — на территории фешенебельного отеля Belmond Hotel Caruso.

A moment before i walked down the aisle to marry the love of my life...❤️ #vitaandvalerio #myfairytale

Публикация от VITA SIDORKINA (@vitasidorkina)

Папа невесты, согласно традициям, передал ее в руки жениху.

Гостей, среди которых были коллеги Виты по подиуму и местные сливки общества, развлекали необычные аниматоры с напудренными лицами. А праздничный торт был вне всяких похвал:

«Это было похоже на сказку, я вышла замуж за мужчину моей мечты», — трогательно признается Вита.

Yesterday was a true fairy tale...I married the man of my dreams❤ @valeriomorabito #vitaandvalerio

Публикация от VITA SIDORKINA (@vitasidorkina)

Поговаривают, что долгое время сердце Валерио было занято Ириной Шейк, но она ушла от него к Криштиану Роналду. С тех пор горячий миллионер находился в поиске невесты, и остановил свой выбор на участнице шоу Victoria's Secret 2015 года. В начале января состоялась их помолвка.

Фото: instagram.com