Поговаривают, что хрупкая блондинка заняла в горячем сердце Валерио Морабито место Ирины Шейк

В эти выходные в итальянском городке Равелло гремела свадьба: 43-летний владелец строительной компании Morabito Projects Валерио Морабито женился на 23-летней российской модели Вите Сидоркиной. Невеста сделала ставку на элегантность: закрытое пышное платье явно пришлось по вкусу немногочисленным родственникам и друзьям семьи жениха, которые были приглашены на венчание. Таинство прошло в одной из местных церквей, а церемония и вечеринка — на территории фешенебельного отеля Belmond Hotel Caruso.

A moment before i walked down the aisle to marry the love of my life...❤️ #vitaandvalerio #myfairytale Публикация от VITA SIDORKINA (@vitasidorkina) Июл 30 2017 в 3:42 PDT

Папа невесты, согласно традициям, передал ее в руки жениху.

A moment to remember....so much love for my father🙌🏻👰🏼 and special thanks to @zuhairmuradofficial for designing my dream dress🙏🏻👑 #vitaandvalerio Публикация от VITA SIDORKINA (@vitasidorkina) Июл 30 2017 в 4:55 PDT

Гостей, среди которых были коллеги Виты по подиуму и местные сливки общества, развлекали необычные аниматоры с напудренными лицами. А праздничный торт был вне всяких похвал:

Публикация от sasha (@waisband) Июл 30 2017 в 5:31 PDT

«Это было похоже на сказку, я вышла замуж за мужчину моей мечты», — трогательно признается Вита.

Yesterday was a true fairy tale...I married the man of my dreams❤ @valeriomorabito #vitaandvalerio Публикация от VITA SIDORKINA (@vitasidorkina) Июл 30 2017 в 5:24 PDT