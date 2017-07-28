Пока не утихают разговоры о скорой свадьбе внука британской королевы Елизаветы II принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл, мы вспомнили других вполне обычных девушек, которым удалось покорить мужчин королевских кровей.

Меган Маркл и принц Гарри

Говорят, принц Гарри, увидев яркую улыбчивую девушку с густыми волосами, стройной фигурой и тонкими лодыжками, решил во что бы то ни стало раздобыть ее телефон и добиться согласия на свидание. Меган Маркл снимается в сериале «Форс-мажоры» и играет в довольно откровенных сценах, которые наверняка особенно заинтересовали Гарри. Она также известна своей благотворительной деятельностью, принимает участие во Всемирном форуме молодежи, отстаивает права женщин и вообще ведет активную социальную жизнь. Кроме того, Меган — девушка веселая, открытая и раскрепощенная. Как и принц Гарри. Кейт Миддлтон и принц Уильям

Старший брат Гарри принц Уильям влюбился в девушку не королевских кровей. И хотя некоторые исследователи утверждают, что родословная Кейт Миддлтон восходит к Генриху VII, официальных подтверждений этому нет. Кейт и Уильям вместе учились в университете, встречались, потом рзъехались по разным учебным заведениям, а затем и вовсе решили на время расстаться. По слухам, Уильям вдали от любимой не всегда хранил ей верность, но в итоге решился на предложение руки и сердца, а Кейт никогда не давила на будущего супруга и сумела повести себя мудро и дождаться, когда он созреет для создания семьи. Летисия Ортис и король Фелипе

Летисия Ортис работала журналисткой на телевидении, десять лет встречалась со своим школьным учителем, с которым в итоге развелась спустя несколько месяцев после свадьбы. А через три года королевский дворец Испании объявил о грядущей помолвке принца Астурийского Фелипе... с Летисией. Познакомились они в Галисии, где 31-летняя Ортис снимала репортаж о затонувшем у испанских берегов танкере с мазутом. Принц влюбился в нее с первого взгляда и выдвинул родителям ультиматум: либо они с Летисией женятся, либо он отрекается от престола. В итоге король и королева сдались и не стали препятствовать влюбленному сыну. Свадьба состоялась в мае 2004 года в кафедральном соборе Санта-Мария ла Реаль де ла Альмудена в Мадриде. Так разведенная журналистка стала королевой-консортом Испании. Рания Файсал аль-Ясин и король Абдалла II

Вот уж правда, когда перед вами закрываются одни двери, открываются другие. Родившаяся в простой палестинской семье Рания Файсал аль-Ясин в 22 года претендовала на руководящую должность в иорданском представительстве Apple, но ей отказали. Амбициозная Рания хлопнула дверью и пошла устраиваться на работу в Citibank Аммана, принадлежащий сестре и зятю короля Абдаллы. Именно там будущие супруги и встретились, а поженились уже спустя три месяца. Кендра Спирс и принц Рахим Ага Ахан

С будущей женой, топ-моделью Кендрой Спирс, мусульманского принца Рахима Ага Ахана (главу общины мусульман-исмаилитов, основателя курорта Порто-Черво и обладателя состояния $800 миллионов) познакомила знающая толк в завидных женихах супермодель Наоми Кэмпбелл. В результате стремительного романа Кендра приняла ислам, вышла замуж за принца Рахима и получила новое имя — принцесса Салва. Любовь к моделям у Рахима — это семейное: его мать — британская модель Сара Крокет-Пул, а дедушка был женат на голливудской актрисе Рите Хейворт. София Хеллквист и принц Карл Филипп

Когда единственный сын короля Карла XVI Густава принц Карл Филипп решил связать себя узами брака с моделью Софией Хеллквист, разразился настоящий скандал. Дело в том, что Хеллквист никогда не была скромницей: Ее Королевское высочество принцесса София, герцогиня Вермландская, в прошлом участвовала в реалити и снималась для мужских журналов. Возможно, своей раскрепощенностью и простотой в общении эта далеко не первая красавица и покорила скромника Карла Филиппа. Шарлен Уиттсток и князь Альбер II

Шарлен Уиттсток — девушка непростая, добиваться ее самому князю Монако Альберу II пришлось долго и сложно. Профессиональная пловчиха, участница Олимпийский игр и победительница Кубка мира, Шарлен держала оборону больше десяти лет. Они познакомилась на соревнованиях по плаванию в Монако, после чего Альбер стал регулярно искать встреч с этой сдержанной блондинкой и звать ее на свидания. Надо отметить, что репутация у князя была так себе — он слыл ловеласом, охотно менял девушек, не любил распространяться о внебрачных детях. Правда, Шарлен в итоге все равно сдалась, а князь повел «с трудом взятую крепость» под венец. Мари Кавалье и принц Йоахим

Принц Дании Йоахим потерял голову от обаятельной француженки Мари Кавалье. Будущая принцесса училась на факультете экономики в Женевском университете, изучала международный бизнес и экономику в Бостонском университете, имеет степень бакалавра искусств, владеет французским, датским, английским, итальянским и испанским языками. Мари и Йоахим познакомились на званом ужине. Принц на тот момент был женат, но спустя полтора года развелся и начал встречаться с умницей и красавицей Кавалье, которую так и не смог забыть. Метте-Марит Хейби и кронпринц Хокон

Один из самых сексуальных принцев мира, норвежский принц Хокон, женился на официантке, растившей сына от экс-бойфренда, у которого были проблемы с наркотиками и законом. Более того, Ее Королевское Высочество кронпринцесса Норвегии Метте-Марит сама известна бурной молодостью и увлечением запрещенными веществами. На все возражения королевской семьи кронпринц Хокон мог лишь ответить, что любит эту женщину, а остальное неважно. В итоге Хокон усыновил ребенка и женился на любимой, которая родила ему еще двоих детей. Элизабетта Мария Росбох фон Волькенштайн и принц Амедео