Сегодня австралийская топ-модель Миранда Керр сказала «Да» своему возлюбленному – миллиардеру Эвану Шпигелю. Как сообщает WMJ, на свадьбе ангела «Victoria’s Secret» и создателя соцсети Snapchat было менее 50 гостей.

Публикация от Miranda (@mirandakerr)Июл 20 2016 в 8:39 PDT

По словам источника, самым трогательным моментом свадьбы стало произнесение клятв влюбленных, после которого супруги даже прослезились.

Публикация от Miranda (@mirandakerr)Авг 24 2016 в 1:01 PDT

Напомним, Керр и Шпигель познакомились в 2014 году, а пару месяцев назад обвенчались. Как говорит топ-модель, их отношения до свадьбы ограничивались нежными объятиями и поцелуями.