Сегодня австралийская топ-модель Миранда Керр сказала «Да» своему возлюбленному – миллиардеру Эвану Шпигелю. Как сообщает WMJ, на свадьбе ангела «Victoria’s Secret» и создателя соцсети Snapchat было менее 50 гостей.
По словам источника, самым трогательным моментом свадьбы стало произнесение клятв влюбленных, после которого супруги даже прослезились.
Напомним, Керр и Шпигель познакомились в 2014 году, а пару месяцев назад обвенчались. Как говорит топ-модель, их отношения до свадьбы ограничивались нежными объятиями и поцелуями.