Супермодель Карли Клосс породнилась с Иванкой Трамп, выйдя замуж за наследника огромного состояния

18 октября одна из лучших подруг певицы Тэйлор Свифт Карли Клосс стала супругой своего давнего возлюбленного, младшего брата Джареда Кушнера, который, в свою очередь, является зятем президента США Дональда Трампа. Таким образом Карли породнилась с высокопоставленной семьей.

Карли и Джошуа организовали скромную церемонию всего на 80 гостей в поместье в штате Нью-Йорк. Модель выбрала очень красивое кружевное платье Dior и показала первый снимок со свадьбы в своем микроблоге. Видно, что молодожены очень счастливы.