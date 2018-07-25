Экс-возлюбленная Егора Крида родила дочь 64-летнему супругу-миллиардеру

«Спасибо тебе за любовь и за нее», — написала Ксения в своем микроблоге, опубликовав трогательные фото с супругом.

Поклонники и друзья с удовольствием поздравили Дели и пожелали малышке, имя которой пока неизвестно, расти здоровой и радовать родителей.

Фото и видео: Instagram