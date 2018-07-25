Экс-возлюбленная Егора Крида родила дочь 64-летнему супругу-миллиардеру

В июне 2016 года бывшая девушка Егора Крида, молдавская модель Ксения Дели, вышла замуж. Ее избранником стал пожилой египетский бизнесмен Оссам Фати Раба Аль-Шариф. Несмотря на множество негативных комментариев, Ксения и Оссам счастливы в браке. А на днях у них произошло пополнение в семье — девушка родила дочь.
«Спасибо тебе за любовь и за нее», — написала Ксения в своем микроблоге, опубликовав трогательные фото с супругом.
Поклонники и друзья с удовольствием поздравили Дели и пожелали малышке, имя которой пока неизвестно, расти здоровой и радовать родителей.
Фото и видео: Instagram