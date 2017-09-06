Самые шикарные звездные свадьбы второй половины лета-2017
Элизабет Мердок и Кейт Тайсон
Эту свадьбу едва ли можно было бы назвать роскошной, если бы не родословная невесты. В июле замуж за художника Кейта Тайсона вышла дочь медиамагната и миллиардера Руперта Мердока. Скромное бракосочетание одной из богатейших наследниц мира состоялось в деревушке Уэстелл в графстве Глостершир. Главным украшением торжества стали цветы, которыми было буквально завалено практически все пространство: потолки, столы, многочисленные декорации и тоннель, по которому невеста шла к алтарю.
Никита Пресняков и Алена Краснова
Никита Пресняков и Алена Краснова стали законными мужем и женой 27 июля. Дату ребята выбрали красивую — 27.07.2017. Влюбленные расписались во Дворце бракосочетания в Барвихе, а торжественную часть с амбициозным названием ANrealwedding устроили в резиденции Zhavoronki Event Hall. Поздравить молодоженов пришли более двухсот человек, среди которых были родные и близкие пары, а также звезды отечественного шоу-бизнеса. Особого внимания заслуживает танец новобрачных. Никита и Алена хотели устроить что-то необычное, и у них получилось — новобрачные кружились под потолком как настоящие акробаты.
Вита Сидоркина и Валерио Морабито
В последние выходные июля в итальянском городке Равелло было жарко: 43-летний владелец строительной компании Morabito Projects, миллионер Валерио Морабито женился на 23-летней российской модели Вите Сидоркиной. Венчание состоялось в одной из местных церквей, а церемонию и вечеринку устроили на территории фешенебельного отеля Belmond Hotel Caruso. «Это было похоже на сказку, я вышла замуж за мужчину моей мечты», — трогательно признается Вита.
Алексей Шаповалов и Ксения Царицына
Миллиардер Алексей Шаповалов и модель Ксения Царицына свадьбу сыграли с размахом. Масштаб торжества стал понятен, когда бизнесмен преподнес невесте кольцо за $11 миллионов. В концертном зале «Барвиха Luxury Village» молодоженов и гостей развлекали Полина Гагарина, группа «Ленинград», Екатерина Варнава и Андрей Разыграев.
Торнике Церцвадзе и Сарина Турецкая
В конце лета в столице состоялась свадьба наследника грузинской ресторанной империи GG Group Торнике Церцвадзе и дочери основателя «Хора Турецкого» Сарины Турецкой. Местом проведения торжества был выбран Radisson Royal Hotel, куда были приглашены 800 гостей. Дизайнером шикарного свадебного платья стал Валентин Юдашкин. Многометровый шлейф, сияние кристаллов, тонкое кружево идеально подчеркнули нежность и хрупкость невесты.
Вторую свадьбу устроили в Грузии, в городе Мцхета, на родине жениха. В один из лучших ресторанов Мцхеты было приглашено порядка 750 гостей, которых угощали традиционными грузинскими блюдами и домашним вином.
Фото: instagram