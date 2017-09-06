Этим летом начать семейную жизнь с пышного торжества решили наследницы и наследники многомиллионных состояний, всемирно известная русская топ-модель, внук Аллы Пугачевой и не только.

Элизабет Мердок и Кейт Тайсон

Эту свадьбу едва ли можно было бы назвать роскошной, если бы не родословная невесты. В июле замуж за художника Кейта Тайсона вышла дочь медиамагната и миллиардера Руперта Мердока. Скромное бракосочетание одной из богатейших наследниц мира состоялось в деревушке Уэстелл в графстве Глостершир. Главным украшением торжества стали цветы, которыми было буквально завалено практически все пространство: потолки, столы, многочисленные декорации и тоннель, по которому невеста шла к алтарю. Никита Пресняков и Алена Краснова

Никита Пресняков и Алена Краснова стали законными мужем и женой 27 июля. Дату ребята выбрали красивую — 27.07.2017. Влюбленные расписались во Дворце бракосочетания в Барвихе, а торжественную часть с амбициозным названием ANrealwedding устроили в резиденции Zhavoronki Event Hall. Поздравить молодоженов пришли более двухсот человек, среди которых были родные и близкие пары, а также звезды отечественного шоу-бизнеса. Особого внимания заслуживает танец новобрачных. Никита и Алена хотели устроить что-то необычное, и у них получилось — новобрачные кружились под потолком как настоящие акробаты. Вита Сидоркина и Валерио Морабито

В последние выходные июля в итальянском городке Равелло было жарко: 43-летний владелец строительной компании Morabito Projects, миллионер Валерио Морабито женился на 23-летней российской модели Вите Сидоркиной. Венчание состоялось в одной из местных церквей, а церемонию и вечеринку устроили на территории фешенебельного отеля Belmond Hotel Caruso. «Это было похоже на сказку, я вышла замуж за мужчину моей мечты», — трогательно признается Вита. Алексей Шаповалов и Ксения Царицына

Миллиардер Алексей Шаповалов и модель Ксения Царицына свадьбу сыграли с размахом. Масштаб торжества стал понятен, когда бизнесмен преподнес невесте кольцо за $11 миллионов. В концертном зале «Барвиха Luxury Village» молодоженов и гостей развлекали Полина Гагарина, группа «Ленинград», Екатерина Варнава и Андрей Разыграев. Торнике Церцвадзе и Сарина Турецкая