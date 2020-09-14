Хилькевич, Волкова и другие звезды, откровенно рассказавшие об увеличении груди
Фото: Instagram Анны Хилькевич
Анна Хилькевич
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Несколько лет назад Анна Хилькевич увеличила грудь и долгое время предпочитала не говорить о том, что делала пластику. «В тот год я развелась со своим первым мужем и решила начать жизнь, как говорится, заново. Разведенная, счастливая и уже достаточно популярная, я решилась на пластическую операцию по увеличению груди. Основной вопрос который меня волновал - можно ли будет кормить детей, имея имплантанты?? Ответ оказался положительным. В общем, я дождалась окончания съемок в очередном сезоне «Универа», промониторила рынок, опросила всех знакомых и подруг и подобрала себе клевого доктора!
Один вопрос только, который я не решила... Я не могла набраться смелости и рассказать маме о своем решении. А дату операции мне уже назначили. В общем, сижу я с мамочкой на кухне, пьем чаек... И тут мне мама говорит: "Доченька! Мне тут сон приснился, что у тебя такая большая грудь! Просто огромная!" Я просто офигела и, как вы понимаете, я не смогла дальше молчать. Она вздохнула и сказала: "Да, доченька! Я понимаю. Вы с сестрой пошли не в мою породу, а в папину". Небольшое отступление: буквально за 5 дней до операции я познакомилась с Артуром, со своим будущим мужем, но на первое свидание с ним я уже поехала со своими "новыми подружками". День Х настал. И все прошло прекрасно и чудесно, и вот уже больше 8 лет я ни капли не жалею. Хотя нет, вру. Немного жалею: долго лежать на твердом массажном столе все же неудобно», — написала актриса в Instagram.
Юлия Волкова
Фото: Instagram Юлии Волковой
Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова недавно ответила на вопросы о своих пластических операциях. «Говорят, что лицо перерезано, глаза сделаны в азиатской форме и нос отрезала. Сделала я себе только грудь, это было почти десять лет назад. Я хожу к косметологам, я делаю биоревитализацию, мезотерапию, ботокс, я делаю губы. Иногда я меняю форму, убираю, с глазами я никогда ничего не делала. Может быть, стрелки и ресницы делают глаза раскосыми. Я люблю экспериментировать со своей внешностью. Пока я молодая, почему нет? Когда буду бабушкой старенькой, тогда уже, наверное, не захочется экспериментов», — заявила певица в фильме «Волкова. Исповедь» на медиаплатформе Premier.
Анджелина Джоли
Фото: Eastnews
Анджелина Джоли решилась на двойную мастэктомию, а позже удалила яичники и фаллопиевы трубы из-за риска появления у нее раковых клеток. «Как только я узнала, что это моя реальность, я решила быть активной и свести к минимуму риск, насколько смогу. Я решилась пойти на превентивную меру — двойную мастэктомию. Я начала с груди, так как риск развития рака молочной железы выше, чем рака яичников, и операция является более сложной», — призналась в интервью изданию New York Times голливудская звезда. Впоследствии Джоли сделала операцию по восстановлению формы бюста с помощью имплантов и стала демонстрировать новые формы в открытых нарядах.
Памела Андерсон
Фото: Getty
Своей карьерой и популярностью Памела Андерсон обязана своей груди, которую неоднократно увеличивала. Правда, в итоге звезда «Спасателей Малибу» поняла, что слишком увлеклась, стала выглядеть карикатурно, и все-таки решилась на операцию по уменьшению бюста. «Моя грудь сделала карьеру. Я просто следую за ней. <...> Не думаю, что мне это было действительно необходимо. Но больше я ничего не оперировала и не планирую. Я надеюсь постареть изящно», — поделилась Андерсон.
Эвелина Бледанс
Фото: Starface
Эвелина Бледанс честно призналась, что осуществила свою мечту о пышной груди, ведь до этого неидеальный бюст заставлял ее комплексовать. «Я себе представила белые майки, в которых буду ходить. И наконец сбылась мечта режиссеров, которые всю жизнь просили, чтобы была мокрая майка на мне. Я им раньше отвечала: "Смысл в этой майке, если у меня лифчик с подушками?!" Теперь буду в мокрой майке рассекать. Соблазню всех мужчин! Смотрю на своих коллег и понимаю, что грудь сделана фактически у всех. Я раньше думала, что у них от природы такой красивый бюст. А оказалось, что все мои подружки сделали грудь. Я последняя из могикан. Во‑первых, наконец приму предложение сняться для мужского журнала. Раньше я фотографировалась только в купальнике, грудь никогда не показывала. Настал момент! Я же когда-то говорила, что снимусь обнаженной после 50-ти!» — рассказала актриса в блоге хирурга Андрея Искорнева.
Ирина Дубцова
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Ирина Дубцова не скрывает, что сделала липосакцию, коррекцию формы пупка и операцию по восстановлению и увеличению груди. «Я призываю женщин делать пластику только в том случае, если они перестают нравиться себе в зеркале, а не из-за того, что им так сказали друг, муж, подружки или это стало новым веянием моды. Я сделала пластику, поскольку моя грудь после родов потеряла форму, и никакие тренажеры, массажи и чудо-масла не помогли вернуть ее в прежнее состояние. Своего решения не стыжусь, оно было вынужденным», — рассказала певица в интервью журналу «7 Дней».
Кейли Куоко
Фото: Eastnews
Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко в интервью Cosmopolitan призналась, что увеличила грудь, когда ей было всего восемнадцать лет. Более того, актриса назвала этот поступок одним из лучших решений в своей жизни, о котором ни разу не пожалела.
Дита фон Тиз
Фото: Globallookpress / Dave Bedrosian
Диту фон Тиз называют королевой и супергероиней бурлеска. Ее образ жгучей брюнетки с белоснежной кожей продуман до мелочей и заточен на то, чтобы соблазнять, провоцировать и не оставлять шансов на спасение от всей этой агрессивной сексуальности. Кстати, появилась на свет Дита фон Тиз совсем не такой, какой сделала себя в итоге сама. Хизер Рене Суит (настоящее имя Диты) была пухловатой блондинкой с весьма скромным размером груди. Она с детства мечтала быть похожей на шикарных кинодив 20-х годов, так что, когда подросла, без сомнений перекрасила волосы, увеличила грудь, сделала татуаж в виде родинки на скуле и начала следить за фигурой, которую довела до совершенства.
Эрика Герцег
Фото: Instagram Эрики Герцег
Близка к размерам Памелы Андерсон во времена расцвета ее славы участница новой «ВИА Гры» Эрика Герцег. Певица захотела сделать операцию после того, как сильно похудела — до 20 лет у Эрики были проблемы с весом, в 19 лет она весила 84 килограмма. «После того как я похудела, грудь стала совсем маленькой — у меня была "единичка". Хотелось побольше», — рассказала Герцег в интервью «Телепрограмме».
Дана Борисова
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Дана Борисова заявила, что после родов ее бюст стал похож на «две высохшие тряпочки». Исправить ситуацию помог пластический хирург. Результатом телеведущая похвасталась незамедлительно — снялась в бикини в откровенной фотосессии, опубликовала фото в Instagram, а самые горячие, по ее мнению, кадры отправила в различные СМИ, сообщив о том, что сделала пластику. Закрепила результат Дана съемкой топлес для мужского журнала.
Карди Би
Фото: DPA
Карди Би сильно увеличила грудь и назвала неординарную причину, почему решилась на операцию. «Не умею плавать, потому купила грудь, чтобы всплывать», — пошутила певица.
Игги Азалия
Фото: Globallookpress / Ace Pictures
Певица Игги Азалия, прославившаяся на весь мир своими формами, призналась, что перенесла операцию по увеличению груди. На вопрос журналиста Vogue, хотела ли она изменить что-то в своей фигуре, она ответила: «Я уже изменила. Четыре месяца назад я увеличила грудь. Я мечтала об этом всю жизнь!».
Кейт Хадсон
Фото: Globallookpress / Dave Longendyke
Голливудска звезда Кейт Хадсон решилась на небольшое увеличение груди, вставив аккуратные и естественно выглядящие импланты. Актриса заявила, что сделала операию, так как грудь всегда была главной причиной ее неуверенности в себе.
Фото: Instagram, getty, eastnews, dpa, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!