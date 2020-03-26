Все дело в генах? Кому, когда и зачем действительно стоит пройти ДНК-тестирование

Общие рекомендации для всех?

Один из анализов гинекологи часто предлагают сдать женщинам на стадии планирования беременности. Например, молекулярно-генетический анализ полиморфизмов четырех генов свертывающей системы крови выявил в генотипе автора сочетание понятий, которые сложно повторить даже письменно. Не то что устно. Но врач выдает расшифровку на четырех листах и, продираясь сквозь терминологию, можно понять, что выявлена незначительное повышение вероятности тромбообразования, а также доля предрасположенности к развитию с возрастом ишемической болезни сердца – преимущественно при наличии ожирения, и инфаркта миокарда.

Все может активизироваться после 50 лет и при сопутствующих факторах, к которым относится семейный анамнез (наличие перечисленных заболеваний у родственников, к слову, у них совсем другие болячки), наличие других хронических заболеваний. Образ жизни: курение, психо-эмоциональные перегрузки, прием лекарственных препаратов, характер питания, «профессиональные вредности». Собственно, подобные результаты теста можно применить практически к любому…

Каждый человек, заработавший ожирение и ведущий нездоровый образ жизни, в зоне риска. Поэтому стоит помнить: генетика определяет далеко не все, что происходит с нашим организмом. Именно генных болезней мало. Да, мы читаем новости о подобных патологиях, но это все же единичные случаи. Около 92% заболеваний, причину которых можно найти в ДНК, являются многофакторными. То есть на развитие болезни повлиял в итоге целый ряд факторов.