Все дело в генах? Кому, когда и зачем действительно стоит пройти ДНК-тестирование
Что расскажут о вас гены
Кажется, анализ на генокод должен рассказать о нас то, чего мы не знаем, а тайна всегда будоражит. Правда, врачи предупреждают: многое зависит не только от генов, но и от образа жизни, который вы ведете.
Возможности ДНК-анализа выходят за пределы подтверждения уже установленного другими методами диагноза — с его помощью можно узнать о заболеваниях, которые еще никак себя не проявили, но могут «вылезти» в самый неподходящий момент. Итак, с помощью анализа ДНК можно определить:
- предрасположенность к патологиям, которые уже встречались у родственников (например, онкологии или психическим заболеваниям);
общий «генетический расклад» (какие заболевания могут возникнуть в будущем);
причину симптомов в отсутствии возможности поставить диагноз иным путем;
индивидуальную непереносимость ряда лекарственных препаратов;
степень генетического родства с предполагаемыми членами семьи;
вероятность осложнений во время беременности;
склонность к алкоголизму или наркомании;
наличие способностей к занятиям профессиональным спортом (с определенной долей условности!);
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Общие рекомендации для всех?
Один из анализов гинекологи часто предлагают сдать женщинам на стадии планирования беременности. Например, молекулярно-генетический анализ полиморфизмов четырех генов свертывающей системы крови выявил в генотипе автора сочетание понятий, которые сложно повторить даже письменно. Не то что устно. Но врач выдает расшифровку на четырех листах и, продираясь сквозь терминологию, можно понять, что выявлена незначительное повышение вероятности тромбообразования, а также доля предрасположенности к развитию с возрастом ишемической болезни сердца – преимущественно при наличии ожирения, и инфаркта миокарда.
Все может активизироваться после 50 лет и при сопутствующих факторах, к которым относится семейный анамнез (наличие перечисленных заболеваний у родственников, к слову, у них совсем другие болячки), наличие других хронических заболеваний. Образ жизни: курение, психо-эмоциональные перегрузки, прием лекарственных препаратов, характер питания, «профессиональные вредности». Собственно, подобные результаты теста можно применить практически к любому…
Каждый человек, заработавший ожирение и ведущий нездоровый образ жизни, в зоне риска. Поэтому стоит помнить: генетика определяет далеко не все, что происходит с нашим организмом. Именно генных болезней мало. Да, мы читаем новости о подобных патологиях, но это все же единичные случаи. Около 92% заболеваний, причину которых можно найти в ДНК, являются многофакторными. То есть на развитие болезни повлиял в итоге целый ряд факторов.
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Крайняя мера Анджелины Джоли
В каких случаях точно стоит проходить генетическое тестирование? Например, если вы знаете, что у ваших близких родственников рак. Тут действительно стоит просчитать вероятность подобного диагноза у вас и обратиться за консультацией к генетику. При этом опять же стоит помнить, что наличие у родственников онкологии не означает, что автоматически и вы в будущем будете бороться с опухолью.
Например, рак молочной железы – одна из наиболее распространенных злокачественных опухолей у женщин. На долю наследственного рака приходится до 10% случаев этого заболевания. Все знают, как поступила Анджелина Джоли, мать и бабушка которой боролись с раком груди - голливудская актриса удалила молочные железы и яичники, чтобы исключить риск онкологии. Врачи сходятся во мнении, что это была крайняя мера. Но не нам судить.
Фото: GlobalLookPress
Таким образом, цель генетического теста - выявить наличия в геноме мутаций, чтобы понять имеется ли у пациента факторы повышенного риска развития злокачественных новообразований или других болезней. Добавим, что не всегда наличие рака у члена семьи является доказательством наличия у них онкогенной мутации. Это также может быть следствием образа жизни, вредных привычек, влияния окружающей среды (особенно когда речь заходит о раке кожи - любовь к загару способствует меланоме!)
Тесты на личные качества
Ряд лабораторий также предлагает родителям пройти у них генный тест и узнать, какие таланты и способности в наличии у их ребенка. Якобы по комбинации генов можно судить, станет ли ребенок в будущем выдающимся спортсменом. Есть ли у него такие шансы. Но скептики советует не верить свято подобным обещаниям. Генные основы психики — самая малоисследованная область. Да и немало известных спортсменов рассказывают в интервью, что в детстве ничем не отличались от сверстников, не обладали выдающимися способностями, а успеха добились во многом благодаря силе воли и многолетним тренировкам. Зачастую родители, услышав про предрасположенность их чада к какой-либо сфере, перестают обращать внимание на желания и потребности ребенка. Может, он не хочет связывать жизнь со спортом или искусством?
Фото: Pexels.com
В Сети также можно встретить отзывы людей, делавших тесты на личные качества: среди них оказывались кудрявые девушки, у которых не был выявлен «генетический вариант, часто встречающийся у кудрявых людей». А у представителей творческих профессий не всегда анализ показывает наличие гена, встречающегося у большинства творческих людей. При этом генетические тесты недешевы: в среднем, от 15 тысяч рублей и много выше... Нередко пользователи чувствуют себя разочарованными, получив на руки результаты теста. Хотели узнать тайну, а получили довольно общие рекомендации. Решаясь на анализ, стоит помнить: гены — это рекомендация, а никак не прямое указание.
Фото: Pexels.com, GlobalLookPress
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