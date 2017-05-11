Этой зимой популярная актриса Эвелина Бледанс призналась, что наконец исполнила свою мечту о пышной груди, ведь до этого ее форма заставляла женщину комплексовать. «Грудь сделана фактически у всех. Я раньше думала, что у них от природы такой красивый бюст. А оказалось, что все мои подружки сделали грудь. Я последняя из могикан», — удивилась она тогда.
В эти праздники Эвелина отправилась в Тайланд, чтобы дать там пару концертов, отдохнуть с сыном, и конечно же продемонстрировать свои новые формы в новых же купальниках своего собственного бренда.
Свободное время Бледанс проводит с сыном, угощая его полезными коктейлями и играя с ним на пляже.
Подписчики делают комплименты отличной спортивной форме артистки: они знают, что сохранять стройность после сорока ей помогают интенсивные занятия спортом и строгая диета, которой она время от времени придерживается.
Фото: instagram.com