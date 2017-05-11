Этой зимой популярная актриса Эвелина Бледанс призналась, что наконец исполнила свою мечту о пышной груди, ведь до этого ее форма заставляла женщину комплексовать. «Грудь сделана фактически у всех. Я раньше думала, что у них от природы такой красивый бюст. А оказалось, что все мои подружки сделали грудь. Я последняя из могикан», — удивилась она тогда.

В эти праздники Эвелина отправилась в Тайланд, чтобы дать там пару концертов, отдохнуть с сыном, и конечно же продемонстрировать свои новые формы в новых же купальниках своего собственного бренда.

Омолаживаемся в горячих источниках. #бледанс #купальник @alfawoman_store Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Май 11 2017 в 4:17 PDT

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)Май 11 2017 в 4:20 PDT

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)Май 8 2017 в 8:10 PDT

Свободное время Бледанс проводит с сыном, угощая его полезными коктейлями и играя с ним на пляже.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)Май 7 2017 в 8:48 PDT

Подписчики делают комплименты отличной спортивной форме артистки: они знают, что сохранять стройность после сорока ей помогают интенсивные занятия спортом и строгая диета, которой она время от времени придерживается.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)Май 6 2017 в 3:59 PDT

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)Апр 25 2017 в 11:45 PDT

Фото: instagram.com