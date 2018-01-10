Одни знаменитости так увлеклись пластическими операциями, что стали похожи на ожившие карикатуры, а другим стремление к идеальной внешности едва не стоило здоровья и даже жизни.

Маша Малиновская

Маша Малиновская совершила классическую ошибку девушек, увлекшихся пластической хирургией: потеряла чувство меры. Телеведущая увеличивала губы до тех пор, пока ее верхняя губа уже не прикрывала зубы и стала похожа на заячью. Только тогда Маша решила, что лучше вернуться к более естественным размерам. С пластикой груди тоже все получилось не совсем удачно. Малиновская хотела уменьшить бюст, но с хирургом ей явно не повезло. «Мало того что моя грудь до сих пор сильно болит, так он еще и умудрился сделать соски несимметричными, хотя перед операцией измерял все пропорции. Но это еще не все. Грудь вышла разного размера: одна — второго, другая третьего!» — рассказала она в интервью Super. Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм решилась на эксперименты с размером и формой груди, но вовремя одумалась. Экс-участница Spice Girls увеличила размер с 34А до 34DD, а после старалась носить одежду, приподнимавшую ее новый бюст поближе к подбородку. Несколько лет назад Виктория удалила импланты и заявила, что маммопластика была глупостью. «Учитесь принимать свои недостатки. Позвольте своей коже дышать, не злоупотребляйте косметикой. Не экспериментируйте со своей грудью. Много лет я отрицала, что сделала операцию. Глупо. Это признак неуверенности в себе», — рассказала она на сраницах журнала Vogue. Памела Андерсон

Своей карьерой и популярностью Памела Андерсон обязана своей груди, которую неоднократно увеличивала. Правда, в итоге звезда «Спасателей Малибу» поняла, что слишком увлеклась, стала выглядеть карикатурно, и все-таки решилась на операцию по уменьшению бюста. «Моя грудь сделала карьеру. Я просто следую за ней. <...> Не думаю, что мне это было действительно необходимо. Но больше я ничего не оперировала и не планирую. Я надеюсь постареть изящно», — поделилась Андерсон. Мария Погребняк

Cупруга нападающего московского «Динамо» Павла Погребняка стала звездой Instagram благодаря эффектной внешности. Мария похожа на куклу Барби: тонкие черты лица, высокие скулы, пухлые губы, осиная талия и бесконечные ноги. Многие критикуют ее за чрезмерную любовь к пластической хирургии — якобы и грудь она увеличила, и пару ребер удалила, и нос подкорректировала, и губы накачала... Погребняк тем временем уверяет, что пластику не делала. Разве что когда-то давно увлеклась увеличением губ. «Целых одинадцать лет я ходила с этими губами. Люди при разговоре со мной смотрели в основном на них, это очень неприятно. Слава богу, я избавилась от этого кошмара. По крайней мере, до 45 лет я больше не зайду в кабинет косметолога. Нужно ценить ту красоту, что дал нам Бог. Жаль, что я не знала об этом одинадцать лет назад, когда сделала увеличение губ, введя этот гель. В конце концов мать троих детей не красят такие объемные губы», — заявила Погребняк в интервью Super. Юлия Началова

Неудачная пластика груди едва не стоила Юлии Началовой жизни: импланты не прижились, а затем началось заражение крови. Певица едва не умерла, а теперь ей приходится соблюдать строгую диету. Дело в том, что опасные изменения в организме привели к нарушению функции почек и возникновению подагры. Периодически у Началовой случаются обострения: суставы на руках и ногах увеличиваются в несколько раз. Неудивительно, что после всего случившегося Юля заявила, что больше никогда не ляжет под нож пластического хирурга. Кортни Лав

Пока критики пытаются найти на лице и груди Кортни Лав новые следы от пластики, сама она уверяет, что к пастическим хирургам не обращается. По словам Лав, только однажды она увеличила губы, о чем впоследствии пожалела. «Я хочу, чтобы у меня снова были губы, данные мне Богом. Они были довольно милые, и у меня был чудесный, достаточно большой рот», — написала она на своей странице в MySpace. Саша Project

История Саши Project стала, пожалуй, самой пугающей из всех историй о неудачных пластических операциях звезд. Хирург не только буквально изуродовал певицу, но еще чуть не оставил ее инвалидом. В прошлом году Саша выиграла суд против клиники, в которой ее, мягко говоря, неудачно прооперировали. «Все прекрасно помнят, что именно я пережила! Как долго мучалась! Долго боролась и борюсь за справедливость и свое здоровье и жизнь! Четыре года судов и ожиданий! Четыре года я хожу с бомбой в груди! Боюсь, что обвиснет нос и вывалятся зубы! И не могу это исправить, все эти четыре года! Так как это единственное доказательство халатности врача!! Сегодня рассматривалась апелляция в Мосгорсуде! О выплате клиникой "БИОС" в мою сторону 2200000₽! И суд решил, оставить сумму неизменной! Так что поздравьте меня с очередной победой», — сообщила певица подписчикам в Instagram и опубликовала фото, на котором она похожа скорее на жертву доктора Ганнибала Лектера, а не на звезду шоу-бизнеса. Юлия Волкова