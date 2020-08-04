«Ни капли не жалею»: Анна Хилькевич рассказала, как решилась на операцию по увеличению груди
Фото: Instagram Анны Хилькевич
Несколько лет назад Анна Хилькевич увеличила грудь и долгое время предпочитала не говорить о том, что делала пластику. «В тот год я развелась со своим первым мужем и решила начать жизнь, как говорится, заново. Разведенная, счастливая и уже достаточно популярная, я решилась на пластическую операцию по увеличению груди. Основной вопрос который меня волновал - можно ли будет кормить детей, имея имплантанты?? Ответ оказался положительным. В общем, я дождалась окончания съемок в очередном сезоне «Универа», промониторила рынок, опросила всех знакомых и подруг и подобрала себе клевого доктора!
Один вопрос только, который я не решила... Я не могла набраться смелости и рассказать маме о своем решении. А дату операции мне уже назначили. В общем, сижу я с мамочкой на кухне, пьем чаек... И тут мне мама говорит: "Доченька! Мне тут сон приснился, что у тебя такая большая грудь! Просто огромная!" Я просто офигела и, как вы понимаете, я не смогла дальше молчать. Она вздохнула и сказала: "Да, доченька! Я понимаю. Вы с сестрой пошли не в мою породу, а в папину". Небольшое отступление: буквально за 5 дней до операции я познакомилась с Артуром, со своим будущим мужем, но на первое свидание с ним я уже поехала со своими "новыми подружками". День Х настал. И все прошло прекрасно и чудесно, и вот уже больше 8 лет я ни капли не жалею. Хотя нет, вру. Немного жалею: долго лежать на твердом массажном столе все же неудобно», — написала актриса в Instagram.
Напомним, что в 2012 году Анна Хилькевич развелась с первым супругом, директором по объектам телесериала «Барвиха» Антоном Покрепой. Пять лет назад она вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова, от которого родила двух дочерей.
Фото: Instagram
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