«Ни капли не жалею»: Анна Хилькевич рассказала, как решилась на операцию по увеличению груди

Один вопрос только, который я не решила... Я не могла набраться смелости и рассказать маме о своем решении. А дату операции мне уже назначили. В общем, сижу я с мамочкой на кухне, пьем чаек... И тут мне мама говорит: "Доченька! Мне тут сон приснился, что у тебя такая большая грудь! Просто огромная!" Я просто офигела и, как вы понимаете, я не смогла дальше молчать. Она вздохнула и сказала: "Да, доченька! Я понимаю. Вы с сестрой пошли не в мою породу, а в папину". Небольшое отступление: буквально за 5 дней до операции я познакомилась с Артуром, со своим будущим мужем, но на первое свидание с ним я уже поехала со своими "новыми подружками". День Х настал. И все прошло прекрасно и чудесно, и вот уже больше 8 лет я ни капли не жалею. Хотя нет, вру. Немного жалею: долго лежать на твердом массажном столе все же неудобно», — написала актриса в Instagram.

Напомним, что в 2012 году Анна Хилькевич развелась с первым супругом, директором по объектам телесериала «Барвиха» Антоном Покрепой. Пять лет назад она вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова, от которого родила двух дочерей.