Экс-«татушка» Юля Волкова сделала аборт после жестокого избиения иностранцем и неудачного романа с другим

Личная жизнь бывшей участницы популярной группы «Тату» долгое время была секретом для ее поклонников. Около четырех лет она не жила в Москве и встречалась с одним иностранцем, затем закрутила роман с другим. Увы, все это закончилось не хеппиэндом.

«Роман начался по телефону, я обратилась к нему за помощью, его телефон мне дали мои друзья. Он выполнил все, что мне было нужно. Мы стали дружить, общаться, созваниваться все чаще и чаще, болтать, потом я приехала к нему, мы увиделись и больше не расставались. Это была такая безумная страсть, это было такое все красивое, не буду называть страну - на море, в южной части. Это была красивая история с некрасивым концом. Понятно, что он человек очень ревнивый, он собственник, он не русский мужчина. Мне сложно было кардинально поменять свою жизнь, и подстроиться под его жизнь. Я это озвучивала неоднократно, что мне тяжело, я все-таки человек открытый, я привыкла быть везде, и у меня дети, И вообще Москва - это город, в котором я родилась, я хочу быть здесь. Он с этим смириться не смог, и в том году произошла не очень приятная история. Я прилетела к нему, мы хотели завершить отношения, но отношения завершить мне не дали. Закончилось все это на улице, трагично, с поднятием рук, с поломанной челюстью в трех местах, с лицевым суставом. Это со мной было впервые в жизни, я не понимала, что происходит, это произошло за 10 секунд. Я оказалась на земле, няня рядом со мной, дети все это видели, люди пытались его от меня оторвать. Я не помню, как это было, когда я пришла в себя, я была в "скорой помощи", я держала лицо, потому что оно не держалось», - рассказала она на канале «Премьер».

Повреждения были серьезными - мужчина Юли был спортсменом, крупным, под два метра ростом. В местную клинику - все случилось в небольшом городке - певица ложиться побоялась и ее отправили на самолете в Стамбул, где она перенесла пятичасовую операцию.

После расставания с насильником, молодая женщина позволила за собой ухаживать американцу, который был в курсе этой ситуации. Они даже говорили о детях и строили планы на совместную жизнь, но с наступлением пандемии коронавируса отношения сошли на нет. Обнаружив, что она беременна, Юля приняла тяжелое решение сделать аборт.