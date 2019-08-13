Карди Би сильно увеличила грудь и назвала неординарную причину, почему решилась на операцию

«С таким бюстом действительно не утонешь! Гениальное решение!» – не остались в долгу ее поклонники.

Причем среди комментаторов отметилась и сама супермодель Наоми Кэмпбелл, написавшая: «Хорошо понимаю тебя, я тоже всплыть не могу».

Более серьезно на вопрос о своем решении рэп-исполнительница ответила британскому изданию Daily Mail: «После рождения ребенка у меня нет времени на тренировки, и потому я сделала липосакцию. Так и моя грудь, независимо от того, сколько я работаю, сама себя не поднимет. Потому я должна была сделать эту операцию».