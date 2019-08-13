Карди Би сильно увеличила грудь и назвала неординарную причину, почему решилась на операцию

В своем микроблоге в социальной сети Instagram дива выложила откровенный снимок, на котором позирует в спортивных штанах цвета фуксии и в очень открытом топе с прозрачными вставками, лишь подчеркивающем ее сильно увеличившийся бюст, и ответила всем спрашивающим сразу, зачем она это сделала.
«Не умею плавать, потому купила грудь, чтобы всплывать», – пошутила Карди Би.
«С таким бюстом действительно не утонешь! Гениальное решение!» – не остались в долгу ее поклонники.
Причем среди комментаторов отметилась и сама супермодель Наоми Кэмпбелл, написавшая: «Хорошо понимаю тебя, я тоже всплыть не могу».
Более серьезно на вопрос о своем решении рэп-исполнительница ответила британскому изданию Daily Mail: «После рождения ребенка у меня нет времени на тренировки, и потому я сделала липосакцию. Так и моя грудь, независимо от того, сколько я работаю, сама себя не поднимет. Потому я должна была сделать эту операцию».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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