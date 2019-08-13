passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Карди Би сильно увеличила грудь и назвала неординарную причину, почему решилась на операцию

Популярная рэп-исполнительница Карди Би никогда не могла пожаловаться на отсутствие аппетитных форм, но это ее не остановило от увеличивающей маммопластики.

В своем микроблоге в социальной сети Instagram дива выложила откровенный снимок, на котором позирует в спортивных штанах цвета фуксии и в очень открытом топе с прозрачными вставками, лишь подчеркивающем ее сильно увеличившийся бюст, и ответила всем спрашивающим сразу, зачем она это сделала.

«Не умею плавать, потому купила грудь, чтобы всплывать», – пошутила Карди Би.

«С таким бюстом действительно не утонешь! Гениальное решение!» – не остались в долгу ее поклонники.

Причем среди комментаторов отметилась и сама супермодель Наоми Кэмпбелл, написавшая: «Хорошо понимаю тебя, я тоже всплыть не могу».

Более серьезно на вопрос о своем решении рэп-исполнительница ответила британскому изданию Daily Mail: «После рождения ребенка у меня нет времени на тренировки, и потому я сделала липосакцию. Так и моя грудь, независимо от того, сколько я работаю, сама себя не поднимет. Потому я должна была сделать эту операцию».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!