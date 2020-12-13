Ханна в сверкающем бра, Бекхэм в латексных брюках и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На сцене «ВТБ Арены» прошла юбилейная 25-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Одной из самых ярких девушек мероприятия стала Ханна. Певица сияла в дерзком бра и легинсах в стразах, на которые эффектно накинула пушистую белую шубу.
Виктория Бекхэм
Фото: Instagram Виктории Бекхэм
На новом фото в Instagram Виктория Бекхэм позирует за домашними хлопотами в весьма дерзком образе: латексных брюках, белоснежной блузе и на высоких каблуках. На голове звезда сделала растрепанный пучок и в собранном атуфите полезла на стремянку за домашним сервизом. Пикантный кадр поймал супруг Виктории, которым она позже и поделилась в Сети, подписав фото: «Домашние богини носят латексные штаны! Сортировка детских закусок перед свиданием... Не могу дождаться, чтобы увидеть, что на вас надето».
Саша Савельева
Саша Савельева взорвала Instagram шикарной фотосессией в ажурных колготках и белом блейзере. «Ну что ж, пока жаркие комменты про пилон не остыли, вот фоточки в тему», — написала певица, также продемонстрировавшая свое умение танцевать у шеста.
Валерия
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Валерия на церемонии «Золотой граммофон» продемонстрировала шикарную фигуру в платье нежно-персикового оттенка, которое дополнила сверкающим колье.
Юлия Савичева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Савичева, предпочитающая классический стиль, неожиданно решилась на смелый модный эксперимент. Певица нарядилась в необычный розовый костюм, который дополнила массивной цепью на шее и очень темной помадой на губах.
Анна Седокова
На смотровой площадке «Выше Только Любовь» башни «Око», которая считается самой высокой точкой Европы, состоялась презентация нового клипа Анны Седоковой «Привязана к тебе». Певица появилась в эффектном — зимнем и в то же время жарком — образе. Она надела белоснежные водолазку, узкие джинсы, ботильоны на шпильках, варежки и пуховик-одеяло, а завершали образ афрокосы.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес в новой фотосессии позировала в эффектном топе цвета шоколада, расстегнутом на первые несколько пуговиц. Но не только экстремальное декольте взбудоражило поклонников. Певица продемонстрировала бесконечно длинные и стройные ноги в сапогах с меховой отделкой и на головокружительных шпильках. Главную роль аутфита забрала объемная шуба с остромодной фактурой «под Чебурашку», которая вторит общей гамме образа. Кокетливым акцентом стал мейкап с насыщенной помадой цвета бургунди, а дерзости образу добавила прическа с буйными локонами.
Мирослава Карпович
Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович опубликовала новые эффектные фотографии в эротичном образе. На снимках актриса позирует в ультракороткой «корсетной» юбке с подтяжками для чулок, нежной шелковой блузе кремового оттенка с глубоким декольте и широкими рукавами и в ковбойских сапогах.
Екатерина Варнава
Екатерина Варнава на минувшей неделе отметила день рождения — яркой телеведущей исполнилось 36 лет. В своем Instagram Варнава опубликовала праздничный пост в своем репертуаре — Екатерина записала шутливое видео с забавными танцами. Но праздничный наряд она не забыла — звезда появилась в эффектном коротком красном платье-футляре и похвасталась стройными ногами.
Ким Кардашьян
На новых снимках Ким Кардашьян позирует в эффектной шелковой двойке цвета неба из прямых брюк и «плечистого» двубортного блейзера. Соединил тандем платок-твилли на шее и акцентный пояс на талии с большим бантом сзади. К образу подобраны полупрозрачные перчатки с узнаваемыми монограммами Christian Dior, плотные белые носки, а к ним — пушистые домашние тапочки, которые вписались в look не хуже туфель на шпильках. Акцентом образа стал яркий берет с абстрактным полихромным принтом. Финальный штрих — мейкап в духе шестидесятых с «кошачьими» стрелками и головокружительными ресницами.
Тина Канделаки
Тина Канделаки продолжает делиться с поклонниками модными экспериментами. На минувшей неделе в блоге телеведущей появился новый роскошный образ, по традиции яркий и сочный. Тина примерила элегантное и соблазнительное платье на тонких бретелях красного цвета и выбрала туфли в тон наряду.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба, instagram
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