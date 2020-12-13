Ханна в сверкающем бра, Бекхэм в латексных брюках и другие яркие образы звезд за неделю

На новом фото в Instagram Виктория Бекхэм позирует за домашними хлопотами в весьма дерзком образе: латексных брюках, белоснежной блузе и на высоких каблуках. На голове звезда сделала растрепанный пучок и в собранном атуфите полезла на стремянку за домашним сервизом. Пикантный кадр поймал супруг Виктории, которым она позже и поделилась в Сети, подписав фото: «Домашние богини носят латексные штаны! Сортировка детских закусок перед свиданием... Не могу дождаться, чтобы увидеть, что на вас надето».

Саша Савельева