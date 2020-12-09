Ким Кардашьян сразила фанатов образом с шелковым костюмом и пушистыми тапками

Кардашьян позирует в эффектной шелковой двойке цвета неба из прямых брюк и «плечистого» двубортного блейзера. Соединил тандем платок-твилли на шее и акцентный пояс на талии с большим бантом сзади. К образу подобраны полупрозрачные перчатки с узнаваемыми монограммами Christian Dior, плотные белые носки, а к ним — пушистые домашние тапочки, которые вписались в look не хуже туфель на шпильках. Акцентом образа стал яркий берет с абстрактным полихромным принтом. Финальный штрих — мейкап в духе шестидесятых с «кошачьими» стрелками и головокружительными ресницами.