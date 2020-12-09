Саша Савельева взорвала Instagram шикарной фотосессией в ажурных колготках и белом блейзере
Фото: www.instagram.com/sasha_savelieva/?hl=ru
Саша Савельева покорила своих поклонников роскошными кадрами новой фотосессии, которыми поделилась в своем Instagram.
В новом образе певица появилась в шикарных ажурных колготках, белом блейзере и белых босоножках на каблуках в тон наряду с ремешком вокруг щиколотки.
«Ну что ж, пока жаркие комменты про пилон не остыли, вот фоточки в тему)», – пишет Саша.
Дерзкая фотосессия получила множество восхищенных комментариев:
«Какая красивая девочка», «Как всегда, шикарная и грациозная», «Какая шикарная, и обстановка клевая!!!! Супер выглядишь», «Ух, какие фотки! Вы красотка!», «Сексуальность - это твой дар!», «Кресло бомба! И на обеих фото, невозможно сексуальная девочка».
Соблазнительные фото и видео для Савельевой не в новинку – совсем недавно она покорила своих поклонников соблазнительным видео на пилоне, а ранее поделилась изысканным образом в перьях и с яркой красной помадой на губах.
Фото и видео: Instagram Саши Савельевой
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