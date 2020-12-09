Саша Савельева взорвала Instagram шикарной фотосессией в ажурных колготках и белом блейзере

Саша Савельева покорила своих поклонников роскошными кадрами новой фотосессии, которыми поделилась в своем Instagram.

В новом образе певица появилась в шикарных ажурных колготках, белом блейзере и белых босоножках на каблуках в тон наряду с ремешком вокруг щиколотки.

«Ну что ж, пока жаркие комменты про пилон не остыли, вот фоточки в тему)», – пишет Саша.