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Валерия в персиковом платье, Гагарина с обнаженной спиной и другие на «Золотом граммофоне»

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Валерия

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

На сцене «ВТБ Арены» прошла юбилейная 25-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон».

«Русское Радио» снова вручило драгоценные статуэтки самым популярным отечественным артистам, песни которых были на вершинах чартов. На сцене выступили Валерия, Полина Гагарина, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Дима Билан и многие другие.

Валерия появилась не мероприятии в эффектном платье персикового оттенка, Полина Гагарина позировала фотографам в элегантном черном платье с вырезом на спине.

Полина Гагарина

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Юлия Савичева, предпочитающая классический стиль, неожиданно решилась на смелый модный эксперимент. Певица нарядилась в необычный розовый костюм, который дополнила массивной цепью на шее и очень темной помадой на губах.

Юлия Савичева

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ханна продемонстрировала фигуру во всей красе. Певица сияла в дерзком бра и легинсах в стразах, на которые эффектно накинула пушистую белую шубу.

Ханна

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ани Лорак тем временем не стала придумывать сложный модный образ. Короткое золотое платье певица сочетала с колготками в сетку и блестящими босоножками на высоких каблуках.

Ани Лорак

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Певица Zivert, по традиции, стала самой необычной девушкой мероприятия, появившись на церемонии в фантазийном платье, похожем на цветок.

Zivert

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Больше знаменитостей на юбилейной 25-й церемонии вручения премии «Золотой граммофон» — в нашей галерее.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба

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