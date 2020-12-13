Валерия в персиковом платье, Гагарина с обнаженной спиной и другие на «Золотом граммофоне»

«Русское Радио» снова вручило драгоценные статуэтки самым популярным отечественным артистам, песни которых были на вершинах чартов. На сцене выступили Валерия, Полина Гагарина, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Дима Билан и многие другие.

Валерия появилась не мероприятии в эффектном платье персикового оттенка, Полина Гагарина позировала фотографам в элегантном черном платье с вырезом на спине.