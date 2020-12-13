Валерия в персиковом платье, Гагарина с обнаженной спиной и другие на «Золотом граммофоне»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Русское Радио» снова вручило драгоценные статуэтки самым популярным отечественным артистам, песни которых были на вершинах чартов. На сцене выступили Валерия, Полина Гагарина, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Дима Билан и многие другие.
Валерия появилась не мероприятии в эффектном платье персикового оттенка, Полина Гагарина позировала фотографам в элегантном черном платье с вырезом на спине.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Савичева, предпочитающая классический стиль, неожиданно решилась на смелый модный эксперимент. Певица нарядилась в необычный розовый костюм, который дополнила массивной цепью на шее и очень темной помадой на губах.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ханна продемонстрировала фигуру во всей красе. Певица сияла в дерзком бра и легинсах в стразах, на которые эффектно накинула пушистую белую шубу.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ани Лорак тем временем не стала придумывать сложный модный образ. Короткое золотое платье певица сочетала с колготками в сетку и блестящими босоножками на высоких каблуках.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Певица Zivert, по традиции, стала самой необычной девушкой мероприятия, появившись на церемонии в фантазийном платье, похожем на цветок.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Больше знаменитостей на юбилейной 25-й церемонии вручения премии «Золотой граммофон» — в нашей галерее.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба
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