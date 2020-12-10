Афрокосы, пуховик-одеяло и ботильоны на шпильках: Седокова эффектно показала новый клип

«Клип "Привязана к тебе" — манифест настоящей любви. Некоторые пары расстались на карантине, но есть и те, чьи отношения стали только крепче. Песня и клип "Привязана к тебе" как раз о людях, которым хорошо вдвоем независимо от обстоятельств, — говорит Анна. — Если это твой человек, то ничто и никто не повлияет на ваши отношения. Ты уже привязан к нему и не можешь без его любви и тепла».