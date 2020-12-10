Афрокосы, пуховик-одеяло и ботильоны на шпильках: Седокова эффектно показала новый клип
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Анна Седокова выпустила клип «Привязана к тебе», в котором представлены эксклюзивные кадры со свадьбы певицы и баскетболиста Яниса Тиммы.
«Клип "Привязана к тебе" — манифест настоящей любви. Некоторые пары расстались на карантине, но есть и те, чьи отношения стали только крепче. Песня и клип "Привязана к тебе" как раз о людях, которым хорошо вдвоем независимо от обстоятельств, — говорит Анна. — Если это твой человек, то ничто и никто не повлияет на ваши отношения. Ты уже привязан к нему и не можешь без его любви и тепла».
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
На презентации нового клипа Анна Седокова появилась в эффектном — зимнем и в то же время жарком — образе. Певица надела белоснежные водолазку, узкие джинсы, ботильоны на шпильках, варежки и пуховик-одеяло, а завершали образ афрокосы.
Напомним, в сентябре многодетная мать и популярная певица Анна Седокова решилась на третий брак. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма. О прошедшей тайной церемонии звездная пара впервые сообщила в одном из выпусков программы «Вечерний Ургант». Позднее в Сети начали появляться редкие снимки с торжества возлюбленных. Анна выбрала для церемонии роскошное белоснежное платье из тонкого кружева, а волосы собрала в пышный пучок, на который прикрепила воздушную фату.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
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