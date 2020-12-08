Мирослава Карпович в ультракороткой «корсетной» юбке и шелковой блузе подразнила поклонников

«Если вы кому-то благодарны, то делайте это искренне и от всего сердца. Пожалуй, благодарность — одна из властительниц царства счастья. Чем больше человек склонен к благодарности, тем меньше вероятность того, что он подвержен депрессии, беспричинной тревоге, одиночеству, зависти или неврозам. Да, я неисправимая оптимистка! И вот что я вам скажу, счастливейшие из людей не те, кто живут в определенных обстоятельствах, а те, кто относятся к своим обстоятельствам определенным образом. Мы сами — творцы своего оптимизма. Так будьте же счастливы ЗДЕСЬ, СЕГОДНЯ, СЕЙЧАС», — подписала она снимки.

Правда, фолловеры больше внимания обратили не на мудрые слова актрисы, а на ее эффектный образ, о чем написали в многочисленных комментариях: «Мира, это бомба!», «Супер», «Какие эстетичные фото», «Какая красота», «Красота», «Блуза огонь», «Как вы преобразились», «Я сначала подумал, что это кукла.... Отличное фото», «Возмутительно обворожительна», «Вам очень идет этот образ!», «Эротично, нежно и стильно», Мечта», «Сколько шарма».

Напомним, что Мирослава Карпович переживает непростое время: после того как стало известно, что она встречается с Павлом Прилучным, на нее постоянно рушатся проклятия в том, что она увела мужа у Агаты Муцениеце. Ни Карпович, ни Прилучный не комментируют свой роман. Недавно звезда «Папиных дочек» сделала большую публикацию в социальной сети, где пожелала всем ненавистникам счастья и отметила, что ее совесть чиста.