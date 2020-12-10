Дженнифер Лопес в шубе-«Чебурашке» и топе с дерзким декольте сразила фанатов

Лопес позирует в эффектном топе цвета шоколада, расстегнутом на первые несколько пуговиц. Но не только экстремальное декольте взбудоражило поклонников. Певица продемонстрировала бесконечно длинные и стройные ноги в сапогах с меховой отделкой и на головокружительных шпильках. Главную роль аутфита забрала объемная шуба с остромодной фактурой «под Чебурашку», которая вторит общей гамме образа. Кокетливым акцентом стал мейкап с насыщенной помадой цвета бургунди, а дерзости образу добавила прическа с буйными локонами.