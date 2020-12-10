Дженнифер Лопес в шубе-«Чебурашке» и топе с дерзким декольте сразила фанатов
Фото: Globallook
Лопес позирует в эффектном топе цвета шоколада, расстегнутом на первые несколько пуговиц. Но не только экстремальное декольте взбудоражило поклонников. Певица продемонстрировала бесконечно длинные и стройные ноги в сапогах с меховой отделкой и на головокружительных шпильках. Главную роль аутфита забрала объемная шуба с остромодной фактурой «под Чебурашку», которая вторит общей гамме образа. Кокетливым акцентом стал мейкап с насыщенной помадой цвета бургунди, а дерзости образу добавила прическа с буйными локонами.
Поклонники не скрывали восхищения. «Выглядите потрясающе!», «Великолепна!», «Богиня», «Самая горячая в мире!», «Вам очень идет эта прическа», — пишут в комментариях. Правда, далеко не всегда образы Джей Ло в Сети считают удачными: некоторые выходы звезды разных лет даже приравнивали к настоящим провалам. Подробнее о модных фиаско певицы читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram @jlo
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