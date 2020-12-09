Екатерина Варнава отметила 36-летие забавным видео в красном мини-платье

Екатерина Варнава сегодня отмечает день рождения — яркой телеведущей исполнилось 36 лет. В своем Instagram Варнава опубликовала пост ко дню рождения, в своем репертуаре — Екатерина записала шутливое видео с забавными танцами. Но праздничный наряд она не забыла — звезда появилась в эффектном коротком красном платье-футляре и похвасталась стройными ногами.

«36», — написала Варнава в подписи к посту.

Харизматичную телеведущую тепло поздравили с днем рождения поклонники:

«С днем рождения, красотка с идеальным чувством юмора», «Оставайся навсегда такой веселушкой», «Happy Birthday! Девушка — мегапозитив и мотиватор», «Катюшенька, с днем рождения!», «Лучшая! С днем рождения!», «С днем рождения вас! Вы очень крутая!», «Пусть ощущение внутреннего счастья не покидает вас», «Пусть успех, радость и вдохновение станут постоянными спутниками. Пусть голова кружится только от переизбытка восторга, энергии и счастья. Желаю, чтобы вас всегда окружали радостные и искренние улыбки ваших родных. Еще, конечно же, хочется пожелать, чтобы вы всегда оставались такой же неповторимой и очаровательной», «Прекрасная Катерюня!».