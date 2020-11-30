Хаматова, Михалкова, Тарханова, Мельникова и другие звезды, которые одеваются скромно

Чулпан Хаматова является сооснователем благотворительного фонда «Подари жизнь», помогающего детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. На сегодняшний день фонд является одним из самых известных в России. Актриса играет в театре, много снимается в кино и сериалах, а также растит троих детей. В общем, на то, чтобы наряжаться у Чулпан просто нет времени, да она это, судя по всему, не очень-то и любит. Как правило, артистка выходит в свет в простых, лаконичных нарядах, предпочитает черный цвет одежды и почти не носит украшения.

Надежда Михалкова