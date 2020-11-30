Хаматова, Михалкова, Тарханова, Мельникова и другие звезды, которые одеваются скромно
Фото: Eastnews
Чулпан Хаматова
Фото: Пресс-служба
Чулпан Хаматова является сооснователем благотворительного фонда «Подари жизнь», помогающего детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. На сегодняшний день фонд является одним из самых известных в России. Актриса играет в театре, много снимается в кино и сериалах, а также растит троих детей. В общем, на то, чтобы наряжаться у Чулпан просто нет времени, да она это, судя по всему, не очень-то и любит. Как правило, артистка выходит в свет в простых, лаконичных нарядах, предпочитает черный цвет одежды и почти не носит украшения.
Надежда Михалкова
Фото: Starface
Надежда Михалкова родилась в семье знаменитого российского режиссера Никиты Михалкова и могла бы быть типичной представительницей золотой молодежи — роскошно одеваться в дорогие брендовые вещи, сиять украшениями и веселиться на вечеринках. Но не такова оказалась продолжательница известной кинодинастии. Надежда предпочитает скромные наряды, растит двоих детей, снимается в кино, сама снимает фильмы и в свои 34 года выглядит не как искушенная и избалованная женщина, а скорее как застенчивая студентка, которая не любит привлекать к себе лишнее внимание.
Виктория Исакова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Виктория Исакова является одной из самых харизматичных и востребованных актрис современности, которая снимается в интересных проектах и неизменно появляется на светских мероприятиях в эффектных образах. Для того чтобы выглядеть ярко, ей вовсе необязательно как-то особенно наряжаться, обнажаться и украшать себя драгоценностями. Кроме того, Виктория предпочитает естественный макияж и простые прически и укладки.
Глафира Тарханова
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Популярная актриса Глафира Тарханова вот уже много лет поддерживает образ многодетной мамы, образцовой жены и успешной молодой женщины, предпочитающей классический стиль. Волю Глафира себе может дать на съемочной площадке, театральной сцене и перед камерой фотографа, когда перевоплощается в самых разных героинь.
Дарья Мельникова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова стала законной женой актера Артура Смольянинова в 2013-м. Влюбленные отправились в загс в обычной одежде с венками на головах и просто расписались. Не ставшая наряжаться на собственную свадьбу Дарья выбирает лаконичные вещи и минимум аксессуаров также для выходов в свет и в повседневной жизни.
Равшана Куркова
Фото: Getty
Равшана Куркова не любит смелые модные эксперименты и не старается следовать последним трендам. Актриса делает ставку на классику, отдавая предпочтение женственным нарядам спокойных расцветок и лаконичного кроя, подчеркивающим фигуру и не обнажающим лишнее. Любимое цветовое решение — сочетание черного и белого.
Марина Александрова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Любимая миллионами зрителей Марина Александрова снялась за последние годы в сериалах «Рожденная звездой», «Шакал», «Екатерина», «Домашний арест» и не только. Сейчас на Первом канале идет новый сериал «Мосгаз. Катран» с ней в одной из главных ролей. Некоторые считают стиль Александровой слишком скучным и скромным, а сама она, похоже, уверена в том, что успешная карьера и статус знаменитости не обязывают ее сиять ярче звезд на красных ковровых дорожках.
Лиза Арзамасова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова предпочитает классический элегантный стиль в одежде и время от времени экспериментирует с ретро-образами.
Юлия Савичева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Выпускница «Фабрики звезд» Юлия Савичева завоевала сердца миллионов поклонников своими искренностью, простотой, какой-то детской трогательностью и хрупкой женственностью. Одеваться певица старается соответствующе — просто, элегантно, без лишнего пафоса и блеска.
Саша Савельева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Саша Савельева может похвастаться стопроцентными попаданиями в главные сезонные тренды и при этом не выглядит как жертва моды. Для вечеринок и светских выходов экс-солистка «Фабрики» выбирает костюмы-oversize и «плечистые» блейзеры по типу мужских, на отдыхе — летящие платья и одежду свободных силуэтов.
Аглая Тарасова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Аглая Тарасова — еще одна из самых эффектных молодых актрис российского кинематографа. К примеру, в прошлом году дочь знаменитой актрисы Ксении Раппопорт получила премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль в фильме «Лед». При этом одеваться Аглая предпочитает как можно проще. Актриса любит вещи лаконичного кроя, базовые футболки, джинсы и свитшоты, классические пиджаки и брючные костюмы... И, стоит отметить, всегда выглядит стильно.
Екатерина Варнава
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Главный секс-символ Comedy Woman Екатерина Варнава стала регулярно отвечать на вопросы о пластике, когда сильно похудела. Ярко выраженные скулы и более выразительные черты лица появились у артистки после того, как она сбросила 20 килограммов. Кроме того, Екатерина перекрасилась из жгучей брюнетки в блондинку, вставила голубые линзы и полностью обновила гардероб, сменив провокационные наряды на более удобные, стильные и лаконичные.
Агния Дитковските
Фото: Eastnews
Агния Дитковските является одной из самых красивых и сексапильных актрис российского кинематографа. Для этого артистке достаточно просто быть собой и подчеркивать свои достоинства одеждой, не отвлекающей внимание от нее самой.
Юлия Меньшова
Фото: Instagram Юлии Меньшовой
Дочь звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой и режиссера Владимира Меньшова, получившего «Оскар» за эту же картину, Юлия тоже решила связать свою жизнь с кинематографом. Кроме того, она стала успешной телеведущей. Выглядит и одевается Меньшова при этом как вполне обычная женщина без звездных замашек.
Фото: Instagram, starface, globallookpress, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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