Золотые сердца: Брежнева, Хабенский, Хаматова и другие самые известные звезды-благотворители

Вера Брежнева
Вера Брежнева является послом ООН по вопросам прав и дискриминации ВИЧ-инфицированных женщин, живущих в странах Средней Азии и Восточной Европы. Кроме того, певица открыла свой благотворительный фонд «Луч Веры», помогающий детям с онкогематологическими заболеваниями. В прошлом году Вера помогла вылечиться от рака телеведущему и звезде сериала «Сладкая жизнь» Эдуарду Мацаберидзе.
Константин Хабенский
Константин Хабенский создал благотворительный фонд, помогающий детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга, после того, как от опухоли головного мозга скончалась его первая супруга, журналистка Анастасия Смирнова. Кроме того, с 2010 года Хабенский начал открывать студии творческого развития для одаренных детей по всей России.
Чулпан Хаматова и Дина Корзун
Чулпан Хаматова и Дина Корзун в 2005 году основали благотворительный фонд «Подари жизнь», помогающий детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. На сегодняшний день фонд является одним из самых известных в России. Именно Чулпан и Дина помогли сделать благотворительность популярным занятием в нашей стране и привлечь к работе своего фонда звезд, политиков и бизнесменов.
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли является послом доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН. Голливудская звезда посетила с гуманитарной миссией многие страны, в том числе Иорданию и Сирию. Актриса создала несколько благотворительных организаций, которые помогают ВИЧ-инфицированным детям в Камбодже, откуда родом один из усыновленных ею детей, защищают права женщин и детей в зонах военных конфликтов, способствуют сохранению окружающей среды, а также совместно с экс-супругом Брэдом Питтом учредила фонд Jolie/Pitt Foundation, средства которого направляются на финансирование программ «Врачи без границ».
Брэд Питт
Брэд Питт помимо сотрудничества с благотворительной организацией экс-супруги Анджелины Джоли основал благотворительный фонд Make It Right для помощи жителям Нового Орлеана, пострадавшим в 2005 году от разрушительного урагана Катрина. Менее чем за десять лет организации актера удалось построить более сотни домов. Для работы над проектом были приглашены лучшие архитекторы и инженеры мира, а сам Питт лично руководил работой волонтеров и контролировал процесс стройки.
Мадонна
Мадонна основала благотворительную организацию Raising Malawi, занимающуюся помощью африканскому государству Малави, откуда родом ее приемный сын, в сферах образования и здравоохранения. В результате работы фонда было построено несколько школ и первая в стране педиатрическая больница. Кроме того, певица регулярно помогает организациям, борющимся со СПИДом.
Шон Пенн
Шон Пенн, как и Брэд Питт, лично участвовал в оказании помощи жертвам урагана Катрина в Новом Орлеане. В 2012 году актер официально стал послом Гаити после того, как помогал восстанавливать остров после разрушительнейшего землетрясения, в результате которого погибло болл 220 тысяч человек.
Наталья Водянова
Наталья Водянова в 2004 году основала благотворительный фонд «Обнажённые сердца», занимающийся строительством игровых площадок и парков в городах России, а также уникальных игровых площадок для детей с отклонениями в умственном развитии. Дело в том, что младшая сестра модели родилась с тяжелой формой аутизма и ДТЦ, из-за чего все детство страдала от насмешек других детей и от того, что ей не было, где играть. С 2011 года фонд Натальи занимается программой «Каждый ребенок достоин семьи», направленной на изменение существующей в России традиции отказа от детей с особенностями развития. В рамках программы были построены «Центр поддержки семьи» в Нижнем Новгороде и «Лекотека» в Тульской области.
Милана Тюльпанова
В 2015 года Милана Тюльпанова вместе с теперь уже бывшим супругом, футболистом Александром Кержаковым основала благотворительный фонд «Звезды детям», генеральным директором которого она является. Организация помогает детям из неблагополучных семей, инвалидам и сиротам. Ежегодно Милана устраивает благотворительные аукционы, все средства от которых направляются в фонд.
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд является членом Попечительского совета негосударственного благотворительного фонда «Галчонок», оказывающего помощь детям с органическими поражениями центральной нервной системы. Актриса регулярно принимает участие в различных акциях и мероприятиях организации и привлекает внимание общественности и знаменитостей к деятельности фонда.