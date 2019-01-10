Золотые сердца: Брежнева, Хабенский, Хаматова и другие самые известные звезды-благотворители

Наталья Водянова в 2004 году основала благотворительный фонд «Обнажённые сердца», занимающийся строительством игровых площадок и парков в городах России, а также уникальных игровых площадок для детей с отклонениями в умственном развитии. Дело в том, что младшая сестра модели родилась с тяжелой формой аутизма и ДТЦ, из-за чего все детство страдала от насмешек других детей и от того, что ей не было, где играть. С 2011 года фонд Натальи занимается программой «Каждый ребенок достоин семьи», направленной на изменение существующей в России традиции отказа от детей с особенностями развития. В рамках программы были построены «Центр поддержки семьи» в Нижнем Новгороде и «Лекотека» в Тульской области.

Милана Тюльпанова