Шпица, Самбурская, Арзамасова и другие звезды в эффектных ретро-образах: фото

Катерина Шпица появилась на фестивале «Кинотавр» в шикарном платье c открытыми плечами и пышной юбкой ниже колен в стиле New Look. Завершали образ, отсылающий нас к романтичным 50-м, алая помада, крупные жемчужные серьги и красные атласные лодочки на высоких каблуках.