Шпица, Самбурская, Арзамасова и другие звезды в эффектных ретро-образах: фото

Диту фон Тиз называют королевой и супергероиней бурлеска c флером романтики и перчинкой в стиле ретро. Ее образ жгучей брюнетки с белоснежной кожей продуман до мелочей и заточен на то, чтобы соблазнять, провоцировать и не оставлять шансов на спасение от всей этой агрессивной сексуальности. Она любит чулки, высокие каблуки, откровенное белье, кроваво-красную помаду, шелковые ленты и роскошные платья с глубокими декольте.