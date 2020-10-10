Шпица, Самбурская, Арзамасова и другие звезды в эффектных ретро-образах: фото
Фото: Пресс-служба
Катерина Шпица появилась на фестивале «Кинотавр» в шикарном платье c открытыми плечами и пышной юбкой ниже колен в стиле New Look. Завершали образ, отсылающий нас к романтичным 50-м, алая помада, крупные жемчужные серьги и красные атласные лодочки на высоких каблуках.
Настасья Самбурская придумала себе образ роковой красотки в стиле ретро для появления на церемонии вручения премии «Шансон года» в Государственном Кремлевском дворце. Актриса позировала фотографам в черном шелковом платье в пол с обнаженными плечами, которое дополнила высокими перчатками, ниткой жемчуга, ярким макияжем и голливудской укладкой.
Фото: Starface
В итоге поклонники сравнили Настасью с легендарной актрисой Вивьен Ли в образе Скарлетт О’Хары.
Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова предпочитает классический элегантный стиль в одежде и время от времени экспериментирует с ретро-образаим.
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Кэти Перри — еще одна поклонница образов в стиле ретро. Особенно певица любит наряжаться в духе 50-х, когда в моде были девушки с ее типом фигуры и внешности.
Фото: Globallookpress / Kay Blake
Диту фон Тиз называют королевой и супергероиней бурлеска c флером романтики и перчинкой в стиле ретро. Ее образ жгучей брюнетки с белоснежной кожей продуман до мелочей и заточен на то, чтобы соблазнять, провоцировать и не оставлять шансов на спасение от всей этой агрессивной сексуальности. Она любит чулки, высокие каблуки, откровенное белье, кроваво-красную помаду, шелковые ленты и роскошные платья с глубокими декольте.
Фото: Globallookpress / AdMedia
Ульяна Сергеенко прошла путь от светской тусовщицы до одного из самых знаменитых в мире русских дизайнеров благодаря тому, что умеет шикарно одеваться в стиле ретро и создавать образы, вдохновленные прошлым.
Фото: Getty
Сальма Хайек в одном из интервью призналась, что ее супруг Франсуа-Анри Пино, владеющий многими знаменитыми люксовыми Домами моды, всегда пытается ее переодеть — чтобы она выглядела шикарнее и с большим лоском. Сама актриса любит модные эксперименты, в том числе с ретро-образами.
Фото: Getty
Больше знаменитостей в эффектных и стильных ретро-образах, которые могут вдохновить на модные эксперименты и вас, смотрите в нашей галерее.
Фото: Instagram, getty, eastnews, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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