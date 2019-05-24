Успевают все: Орбакайте, Михалкова, Тарханова и другие многодетные и успешные мамы шоу-бизнеса

Кристина Орбакайте
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Первого сыну Никиту Кристина Орбакайте родила от Владимира Преснякова незадолго до своего двадцатилетия. Отцом второго сына певицы Дени стал ее второй супруг, бизнесмен Руслан Байсаров. Долгожданная дочь Клавдия от третьего мужа Михаила Земцова появилась на свет в марте 2012 года. Сейчас маленькая Клава дружит с детьми своей бабушки Аллы Борисовны Пугачевой Лизой и Гарри, которые приходятся ей тетей и дядей и которых она старше всего на несколько месяцев. 25 мая Кристине Орбакайте исполнилось 48 лет, день рождения звезда встречает во всеоружии: выпускает новые песни, активно гастролирует, может похвастаться стройной фигурой и регулярно публикует в Instagram снимки своего большого счастливого семейства.
Анна Михалкова
Фото: Starface
Анне Михалковой в середине мая исполнилось 45 лет. Недавно ставшая в третий раз мамой, похудевшая и снявшаяся в нескольких удачных кинопроектах актриса в честь своего дня рождения опубликовала в Instagram фото, на котором... игриво сосет чупа-чупс. «Ну что! Я подумала, какая фотография лучше всего отразила бы мое настроение после встречи с 45? Решила что фотография будет эта!! В моем случае все и правда только начинается!!! Я очень хочу задержаться в этом возрасте! В этом состоянии души, тела и мыслей)) Когда родители живы и здоровы, когда ты еще нужен детям, когда ты получаешь огромное удовольствие от своей работы, когда любишь ты и любят тебя. Когда желания и возможности совпадают! И когда не стесняешься быть счастливым! Спасибо огромное всем за поздравления, за этот поток любви, в который я попала в эти дни!!! Постараюсь отплатить тем же!! Фото со съемок фильма "Про любовь. Только для взрослых"», — написала она.
Глафира Тарханова
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Глафира Тарханова прославилась благодаря одной из главных ролей в популярном сериале «Измены». В сериале она сыграла подругу детства главной героини, избалованную и глуповатую жену богатого бизнесмена Дашу. По сценарию, ее героиня отчаянно и безрезультатно пытается забеременеть, сама же Глафира — счастливая многодетная мама четверых сыновей, младший из которых появился на свет два года назад. Тарханова замужем за актером Малого театра Алексем Фаддеевым, который не любит к себе повышенное внимание СМИ и предпочитает не сопровождать супругу во время светских выходов. Глафира Тарханова продолжает играть в театре «Сатирикон» и сниматься в телесериалах.
Екатерина Климова
Фото: Starface
Екатерина Климова считается одной из самых красивых, соблазнительных и восребованных российских актрис. Она растит четверых детей — 16-летнюю дочь Елизавету, 12-летнего сына Матвея, десятилетнего Корнея и трехлетнюю дочь Беллу. В начале лета Екатерина отметит четвертую годовщину свадьбу с актером Гелой Месхи.
Анна Седокова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анна Седокова, у которой подрастают четырнадцатилетняя Алина от футболиста Валентина Белькевича и семилетняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского, два года назад родила сына Гектора от теперь уже бывшего бойфренда, бизнесмена Артема Королева. Певица мгновенно выходит из декретов, строит успешную сольную карьеру, выпускает собственную линию одежды, пишет для глянцевых изданий, ведет популярный блог и регулярно выходит в свет. В феврале Седокова была номинирована на премию «Жара Music Awards» в двух категориях — «Лучшая певица» и «Лучший клип» за видео на песню «Шантарам». В том же месяце на Первом канале состоялась премьера телешоу «Главная роль» с ее участием.
Наталья Водянова
Фото: Instagram
Чудо-женщина Наталья Водянова успевает все на свете и с легкостью ходит по подиуму даже во время беременности. Наталья руководит собственным благотворительным фондом, регулярно выходит в свет, снимается в глянце, кино и рекламе. Два года назад супермодель родила второго сына Романа гражданскому супругу, французскому бизнесмену Антуану Арно. Старшему сыну пары Максиму в мае исполнилось пять лет. Кроме того, Водянова растит троих детей от экс-супруга Джастина Портмана: семнадцатилетнего сына Лукаса, тринадцатилетнюю Неву и одинадцатилетнего Виктора.
Чулпан Хаматова
Фото: Instagram
Как и Наталья Водянова, Чулпан Хаматова активно занимается благотворительностью — она одна из учредителей фонда «Подари жизнь». Чулпан снимается в кино и является ведущей актрисой и заместителем художественного руководителя Московского академического театра «Современник». У Хаматовой подрастает трое дочерей — 16-летняя Арина, 15-летняя Ася и восьмилетняя Ия.
Валерия
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Брак Валерии и продюсера Александра Шульгина, к сожалению, нельзя было назвать счастливым. Но именно благодаря этому мужчине в жизни певицы появилось трое прекрасных детей — дочь Анна и сыновья Артемий и Арсений. Ребята прекрасно поладили с новым мужем и продюсером артистки Иосифом Пригожиным. Последний, к слову, сам многодетный отец: у Пригожина есть двадцативосьмилетний сын Дмитрий, двадцатилетняя дочка Даная и восемнадцатилетняя Елизавета.
Анастасия Трегубова
Фото: Instagram
Анастасия Трегубова стала мамой в четвертый раз в середине апреля. «Сегодня я стала мамой в четвертый раз! Каково это? Также, как и в три предыдущих три раза — волнительно, по-новому и как в первый раз! И очень важно запечатлеть моменты рождения малыша. Это то, что навсегда останется в памяти и должно быть в каждой семье! Спасибо всем, кто переживал за нас», — написала ведущая Первого канала под нежной фотографией с младенцем в Instagram.
В интервью Passion.ru Анастасия заявила, что, возможно, родит еще детей, а вот домохозяйкой становиться не собирается: «С моим складом характера я не смогу сидеть дома и заниматься только воспитанием детей. Мне нужно что-то делать. Без работы не смогу. Вот даже сейчас готовлюсь к съемке видео блога для будущих мам. Возможно, как раз это позволит мне совмещать воспитание детей и работу. Потому что снимать решили не выходя из дома. Но «правильной» домохозяйкой я точно никогда не буду. Халат, фартук, борщи, бигуди – это не для меня. Мне важно успевать все совмещать, и пусть дети растут с осознанием того факта, что можно и в семье, и на работе быть успешными».
Мария Порошина
Фото: Eastnews
Мария Порошина стала мамой в пятый раз в начале года. «Я очень счастлива сообщить, что в пятый раз стала мамой!!! Это сын!!! Благодарю! Благодарю! Благодарю», — написала она. Сообщила она фолловерам в Instagram. У актрисы также подрастают четверо красавиц-дочерей — 23-летняя Полина, 13-летняя Серафима, девятилетняя Аграфена и трехлетняя Глафира.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Globallookpress, Eastnews, Getty, Instagram
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