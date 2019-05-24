Успевают все: Орбакайте, Михалкова, Тарханова и другие многодетные и успешные мамы шоу-бизнеса

Анне Михалковой в середине мая исполнилось 45 лет. Недавно ставшая в третий раз мамой, похудевшая и снявшаяся в нескольких удачных кинопроектах актриса в честь своего дня рождения опубликовала в Instagram фото, на котором... игриво сосет чупа-чупс. «Ну что! Я подумала, какая фотография лучше всего отразила бы мое настроение после встречи с 45? Решила что фотография будет эта!! В моем случае все и правда только начинается!!! Я очень хочу задержаться в этом возрасте! В этом состоянии души, тела и мыслей)) Когда родители живы и здоровы, когда ты еще нужен детям, когда ты получаешь огромное удовольствие от своей работы, когда любишь ты и любят тебя. Когда желания и возможности совпадают! И когда не стесняешься быть счастливым! Спасибо огромное всем за поздравления, за этот поток любви, в который я попала в эти дни!!! Постараюсь отплатить тем же!! Фото со съемок фильма "Про любовь. Только для взрослых"», — написала она.

Глафира Тарханова