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Бортич, Тарасова и другие самые яркие, красивые и популярные молодые актрисы до 30 лет

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😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
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Александра Бортич

Фото: Starface

Одной их самых успешных, талантливых, известных и красивых актрис нашего кино Александре Бортич исполнилось 25 лет. Поздравляем Сашу с юбилеем и предлагаем посмотреть на ярких российских актрис моложе тридцати лет.

Александра Бортич

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Александре Бортич всего 25 лет, но она уже успела сыграть главные женские роли во многих успешных фильмах, получить награды, признание и положительные отзывы кинокритиков. «Духless 2», «Про любовь», «Викинг», «Полицейский с Рублёвки 2», «Я худею», «Обычная женщина», — вот неполный снимок ее проектов. Кроме того, в прошлом году Бортич стала «Женщиной года» по версии журнала Glamour.

Аглая Тарасова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

25-летняя Аглая Тарасова — еще одна из самых эффектных молодых актрис российского кинематографа. В этом году дочь знаменитой актрисы Ксении Раппопорт получила премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль за фильм фильм «Лед».

Елизавета Арзамасова

Фото: Eastnews

Елизавета Арзамасова сыграла в «Папиных дочках» девочку-ботана с тугими косичками, в очках и с очень серьезным выражением лица. Несколько лет назад актриса удивила поклонников сериала разительными переменами во внешности. Лиза повзрослела, расцвела, начала краситься и эффектно одеваться. Теперь Арзамасова часто появляется на светских мероприятиях и выкладывает в Instagram свои фото в бикини и нарядах с декольте. Лиза много снимается в кино, играет в театре и гастролирует по стране со спектаклями.

Дарья Мельникова

Фото: Instagram

Самая спортивная из «Папиных дочек», актриса Дарья Мельникова играет на сцене Московского театра им. Ермоловой. Также Дарья снимается в кино и сериалах и занимается благотворительностью вместе с супругом, актером Арутром Смольяниновым, от которого она родила двоих сыновей.

Анфиса Черных

Фото: Starface

Дебютом Анфисы Черных в кино стала одна из главных ролей в фильме «Географ глобус пропил», в котором она сыграл влюбленную в героя Константина Хабенского школьницу. За эту роль Анфиса получила несколько кинонаград и номинацию «Открытие года» престижной премии «Ника».

Ирина Старшенбаум

Фото: Getty

В 2017 году состоялся дебют Ирины Старшенбаум в полнометражном кино — главная роль в фантастической драме Федора Бондарчука «Притяжение». В прошлом году на экраны вышла музыкальная картина Кирилла Серебренникова «Лето», в которой она сыграла одну из главных ролей.

Тинатин Далакишвили

Фото: Instagram

Хрупкая Тинатин Далакишвили стала известна после появления в романтической комедии Резо Гигинеишвили «Любовь с акцентом». Затем были картины «Заложники» и «Звезда», в которых она сыграла главные роли. А недавно на экраны вышла лента «Эбигейл», опять же в Тинатин в главной роли.

Ингрид Олеринская

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ингрид Олеринская получила известность после дебюта в фильме Романа Каримова «Неадекватные люди». Впоследствии Ингрид снималась в многочисленных сериалах, а на следующий год намечена премьера фильма «Неадекватные люди 2».

Анастасия Уколова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Первой большой ролью Анастасии Уколовой стала работа в мелодраме «Она сбила летчика». В 2017 году Уколова снялась в нашумевшем сериале «Молодежка», а затем появилась в ситкоме «СашаТаня».

Александра Ревенко

Фото: Global Look Press_АГН

Выпускница «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Александра Ревенко обладает эффектной внешностью и талантом. Увидеть Сашу можно на спектаклях «Гоголь-центра», а также в фильмах и сериалах популярных режиссеров. В числе последних работ актрисы — фильм «Лето» и нашумевшие сериалы «Содержанки» и «Звоните ДиКаприо!».

Анна Александрова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Похожая на русскую Тильду Суинтон Анна Александрова дебютировала в кино в фильме «Духless 2», а в прошлом году на экраны вышел сериал «Мертвое озеро» режиссера Романа Прыгунова, в котором она снялась вместе с Евгением Цыгановым, Павлом Табаковым, Александрой Ребенок и многими другими известными актерами.

Таисия Вилкова

Фото: Starface

22-летняя Таисия Вилкова свою первую роль сыграла в 7 лет, появившись в образе знаменитой актрисы Валентины Серовой в детстве в многосерийном фильме «Звезда эпохи» Юрия Кары. Широкую известность она получила после выхода на экраны молодежного сериала «Деффчонки», в котором исполнила одну из главных ролей. Актриса много снимается в кино и сериалах, а также играет в театре.

Текст: Роман Страстный

Фото: Instagram, starface, eastnews, globallookpress, getty, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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