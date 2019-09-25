Бортич, Тарасова и другие самые яркие, красивые и популярные молодые актрисы до 30 лет

Елизавета Арзамасова сыграла в «Папиных дочках» девочку-ботана с тугими косичками, в очках и с очень серьезным выражением лица. Несколько лет назад актриса удивила поклонников сериала разительными переменами во внешности. Лиза повзрослела, расцвела, начала краситься и эффектно одеваться. Теперь Арзамасова часто появляется на светских мероприятиях и выкладывает в Instagram свои фото в бикини и нарядах с декольте. Лиза много снимается в кино, играет в театре и гастролирует по стране со спектаклями.

Дарья Мельникова