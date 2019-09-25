Бортич, Тарасова и другие самые яркие, красивые и популярные молодые актрисы до 30 лет

Александра Бортич
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Александре Бортич всего 25 лет, но она уже успела сыграть главные женские роли во многих успешных фильмах, получить награды, признание и положительные отзывы кинокритиков. «Духless 2», «Про любовь», «Викинг», «Полицейский с Рублёвки 2», «Я худею», «Обычная женщина», — вот неполный снимок ее проектов. Кроме того, в прошлом году Бортич стала «Женщиной года» по версии журнала Glamour.
Аглая Тарасова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
25-летняя Аглая Тарасова — еще одна из самых эффектных молодых актрис российского кинематографа. В этом году дочь знаменитой актрисы Ксении Раппопорт получила премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль за фильм фильм «Лед».
Елизавета Арзамасова
Фото: Eastnews
Елизавета Арзамасова сыграла в «Папиных дочках» девочку-ботана с тугими косичками, в очках и с очень серьезным выражением лица. Несколько лет назад актриса удивила поклонников сериала разительными переменами во внешности. Лиза повзрослела, расцвела, начала краситься и эффектно одеваться. Теперь Арзамасова часто появляется на светских мероприятиях и выкладывает в Instagram свои фото в бикини и нарядах с декольте. Лиза много снимается в кино, играет в театре и гастролирует по стране со спектаклями.
Дарья Мельникова
Фото: Instagram
Самая спортивная из «Папиных дочек», актриса Дарья Мельникова играет на сцене Московского театра им. Ермоловой. Также Дарья снимается в кино и сериалах и занимается благотворительностью вместе с супругом, актером Арутром Смольяниновым, от которого она родила двоих сыновей.
Анфиса Черных
Фото: Starface
Дебютом Анфисы Черных в кино стала одна из главных ролей в фильме «Географ глобус пропил», в котором она сыграл влюбленную в героя Константина Хабенского школьницу. За эту роль Анфиса получила несколько кинонаград и номинацию «Открытие года» престижной премии «Ника».
Ирина Старшенбаум
Фото: Getty
В 2017 году состоялся дебют Ирины Старшенбаум в полнометражном кино — главная роль в фантастической драме Федора Бондарчука «Притяжение». В прошлом году на экраны вышла музыкальная картина Кирилла Серебренникова «Лето», в которой она сыграла одну из главных ролей.
Тинатин Далакишвили
Фото: Instagram
Хрупкая Тинатин Далакишвили стала известна после появления в романтической комедии Резо Гигинеишвили «Любовь с акцентом». Затем были картины «Заложники» и «Звезда», в которых она сыграла главные роли. А недавно на экраны вышла лента «Эбигейл», опять же в Тинатин в главной роли.
Ингрид Олеринская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ингрид Олеринская получила известность после дебюта в фильме Романа Каримова «Неадекватные люди». Впоследствии Ингрид снималась в многочисленных сериалах, а на следующий год намечена премьера фильма «Неадекватные люди 2».
Анастасия Уколова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Первой большой ролью Анастасии Уколовой стала работа в мелодраме «Она сбила летчика». В 2017 году Уколова снялась в нашумевшем сериале «Молодежка», а затем появилась в ситкоме «СашаТаня».
Александра Ревенко
Фото: Global Look Press_АГН
Выпускница «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Александра Ревенко обладает эффектной внешностью и талантом. Увидеть Сашу можно на спектаклях «Гоголь-центра», а также в фильмах и сериалах популярных режиссеров. В числе последних работ актрисы — фильм «Лето» и нашумевшие сериалы «Содержанки» и «Звоните ДиКаприо!».
Анна Александрова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Похожая на русскую Тильду Суинтон Анна Александрова дебютировала в кино в фильме «Духless 2», а в прошлом году на экраны вышел сериал «Мертвое озеро» режиссера Романа Прыгунова, в котором она снялась вместе с Евгением Цыгановым, Павлом Табаковым, Александрой Ребенок и многими другими известными актерами.
Таисия Вилкова
Фото: Starface
22-летняя Таисия Вилкова свою первую роль сыграла в 7 лет, появившись в образе знаменитой актрисы Валентины Серовой в детстве в многосерийном фильме «Звезда эпохи» Юрия Кары. Широкую известность она получила после выхода на экраны молодежного сериала «Деффчонки», в котором исполнила одну из главных ролей. Актриса много снимается в кино и сериалах, а также играет в театре.
Текст: Роман Страстный
Фото: Instagram, starface, eastnews, globallookpress, getty, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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