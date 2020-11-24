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Варнава с обнаженным плечом, Безрукова в джинсовом комбезе и другие на показе «Человека из Подольска»

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Екатерина Варнава и Евгений Бороденко

Фото: Пресс-служба

В кинотеатре «Каро Октябрь» прошла премьера фильма «Человек из Подольска», ставшего кинодебютом театрального режиссера Семена Серзина.

Премьеру посетили Чулпан Хаматова, Рома Зверь, Ирина Безрукова, Екатерина Варнава, Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Вадик Королев, исполнивший главную роль, и многие другие. Фильм представил кинокритик Егор Москвитин и генеральный продюсер картины Наталья Мокрицкая.

Екатерина Варнава позировала фотографам вместе с давним другом, танцором Евгением Бороденко. Звезда Comedy Woman выбрала для выхода в свет спадающий с одного плеча объемный серый джемпер и широкие голубые джинсы.

Ирина Безрукова

Фото: Пресс-служба

Ирина Безрукова облачилась в стильный темно-синий джинсовый комбинезон, который дополнила лакированными ботильонами на каблуках.

Семен Серзин и Таисия Вилкова

Фото: Пресс-служба

Главный герой вечера, режиссер картины Семен Серзин появился на красной дорожке с супругой, актрисой Таисией Вилковой, которая недавно родила первенца.

По сюжету главный герой Николай любит Амстердам, но живет в Подольске, мечтает о музыкальной карьере, но занимает скромную должность в районной газете. Внезапное задержание московской полицией вовлекает его в смешной и страшный аттракцион, исход которого невозможно предсказать. Точно ли он находится в полицейском участке, кто эти требовательные интеллектуалы в погонах и откуда им все про него известно? В главных ролях снялись фронтмен группы OQJAV Вадик Королев и Виктория Исакова («Ученик», сериалы «Эпидемия», «Оттепель»), а продюсерскую команду возглавила Наталья Мокрицкая («Изображая жертву», «Битва за Севастополь») с кинокомпанией «Новые люди».

Фильм был представлен и очень тепло встречен на «Кинотавре», ММКФ и «Меридианах Тихого». В широкий прокат картина выходит 26 ноября, купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба

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