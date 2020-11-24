Варнава с обнаженным плечом, Безрукова в джинсовом комбезе и другие на показе «Человека из Подольска»
Фото: Пресс-служба
Премьеру посетили Чулпан Хаматова, Рома Зверь, Ирина Безрукова, Екатерина Варнава, Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Вадик Королев, исполнивший главную роль, и многие другие. Фильм представил кинокритик Егор Москвитин и генеральный продюсер картины Наталья Мокрицкая.
Екатерина Варнава позировала фотографам вместе с давним другом, танцором Евгением Бороденко. Звезда Comedy Woman выбрала для выхода в свет спадающий с одного плеча объемный серый джемпер и широкие голубые джинсы.
Фото: Пресс-служба
Ирина Безрукова облачилась в стильный темно-синий джинсовый комбинезон, который дополнила лакированными ботильонами на каблуках.
Фото: Пресс-служба
Главный герой вечера, режиссер картины Семен Серзин появился на красной дорожке с супругой, актрисой Таисией Вилковой, которая недавно родила первенца.
По сюжету главный герой Николай любит Амстердам, но живет в Подольске, мечтает о музыкальной карьере, но занимает скромную должность в районной газете. Внезапное задержание московской полицией вовлекает его в смешной и страшный аттракцион, исход которого невозможно предсказать. Точно ли он находится в полицейском участке, кто эти требовательные интеллектуалы в погонах и откуда им все про него известно? В главных ролях снялись фронтмен группы OQJAV Вадик Королев и Виктория Исакова («Ученик», сериалы «Эпидемия», «Оттепель»), а продюсерскую команду возглавила Наталья Мокрицкая («Изображая жертву», «Битва за Севастополь») с кинокомпанией «Новые люди».
Фильм был представлен и очень тепло встречен на «Кинотавре», ММКФ и «Меридианах Тихого». В широкий прокат картина выходит 26 ноября, купить билеты можно здесь.
Фото: пресс-служба
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