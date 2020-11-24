Варнава с обнаженным плечом, Безрукова в джинсовом комбезе и другие на показе «Человека из Подольска»

По сюжету главный герой Николай любит Амстердам, но живет в Подольске, мечтает о музыкальной карьере, но занимает скромную должность в районной газете. Внезапное задержание московской полицией вовлекает его в смешной и страшный аттракцион, исход которого невозможно предсказать. Точно ли он находится в полицейском участке, кто эти требовательные интеллектуалы в погонах и откуда им все про него известно? В главных ролях снялись фронтмен группы OQJAV Вадик Королев и Виктория Исакова («Ученик», сериалы «Эпидемия», «Оттепель»), а продюсерскую команду возглавила Наталья Мокрицкая («Изображая жертву», «Битва за Севастополь») с кинокомпанией «Новые люди».

Фильм был представлен и очень тепло встречен на «Кинотавре», ММКФ и «Меридианах Тихого». В широкий прокат картина выходит 26 ноября, купить билеты можно здесь.