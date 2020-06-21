Гаврилова в сверкающем «стальном» платье, Лопес в кожаных мини-шортах и другие яркие образы звезд за неделю

Юлия Ковальчук в ажурном платье и на шпильках рассказала, как выглядеть женственно: «Так модно сейчас носить бесформенные худи и всякие там оверсайзы, курить при детях и близких и кичиться, что женщина может справиться со всем и без мужчины. Брать на себя всю инициативу в отношениях и тем самым создавать поколение малохольных мальчиков.Я за Женственность... за платья, нежно подчёркивающие тайные изгибы, за возможность быть слабой и быть За Мужем, за желание добиваться Нас , за возможность что-то не уметь и просить помощи, за хрупкость душевной конституции. Но при этом , я точно знаю, что это не мешает нам женщинам оставаться сильными, гармоничными, целеустремленными и успешными) А еще только мамочки могут привить девочкам понимание женственности)».

Виктория Лопырева