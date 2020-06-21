Гаврилова в сверкающем «стальном» платье, Лопес в кожаных мини-шортах и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Instagram / @agavrilova777
Бывшая супруга Эмина Агаларова Алена Гаврилова показала красивое фото стильной фотосессии. Для съемок ей сделали мокрую укладку и нанесли нежный макияж. Позировала модель в сверкающем платье, подчеркнувшем ее стройную фигуру.
Дженнифер Лопес
Фото: Instagram / @jlo
Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в кожаных шортах актуального цвета охры, который дополнила солнцезащитными очками и сапогами на высокой платформе в тон. В ушах у певицы крупные золотые серьги-кольца, а волосы собраны в гладкий высокий хвост.
Настасья Самбурская
Фото: Instagram / @samburskaya
Юлия Ковальчук
Фото: Instagram / @juliakovalchuk
Юлия Ковальчук в ажурном платье и на шпильках рассказала, как выглядеть женственно: «Так модно сейчас носить бесформенные худи и всякие там оверсайзы, курить при детях и близких и кичиться, что женщина может справиться со всем и без мужчины. Брать на себя всю инициативу в отношениях и тем самым создавать поколение малохольных мальчиков.Я за Женственность... за платья, нежно подчёркивающие тайные изгибы, за возможность быть слабой и быть За Мужем, за желание добиваться Нас , за возможность что-то не уметь и просить помощи, за хрупкость душевной конституции. Но при этом , я точно знаю, что это не мешает нам женщинам оставаться сильными, гармоничными, целеустремленными и успешными) А еще только мамочки могут привить девочкам понимание женственности)».
Виктория Лопырева
Фото: Instagram / @lopyrevavika
Виктория Лопырева похвасталась стройной фигурой в женственном монокини и собрала массу комплиментов.
Ксения Раппопорт
Фото: Пресс-служба
Ксения Раппопорт представила весенне-летнюю коллекцию модного бренда TEGIN и примерила необычный образ. Актриса перевоплотилась в известную художницу XX столетия Джорджию О’Кифф, передав драматичный образ в съемке в черно-белых тонах.
Дарья Повереннова
Дарья Повереннова примерила эффектный образ в модной съемке. 48-летняя актриса блеснула в мерцающем платье с глубоким декольте.
Фото: Instagram / @liza_arzamasova
«Папина дочка» Лиза Арзамасова примерила пламенно-красное платье в горох и получила массу комплиментов.
Ольга Кабо
Фото: Instagram / @buzova86
Ольга Бузова в очередной раз порадовала миллионы своих подписчиков. Телеведущая и певица сделала новую прическу. Ольга показала на фото, как выглядит с пышными кудрями. Для фото Ольга надела легкое полупрозрачное платье бежевого цвета и с вышивкой.
Ани Лорак
Фото: Instagram / @anilorak
Ани Лорак похвасталась стройными ногами в эффектном наряде на новом снимке, на котором позирует в кожаной косухе, дерзком мини-платье и босоножках на высоких платформах.
Алсу
Фото: Instagram / @alsou_a
Певица Алсу подразнила поклонников фото в коротких шортах и топе с массивными плечами.
Наталья Подольская
Наталья Подольская решилась на смелый эксперимент и показала поклонникам фото, где она позирует в эффектном нижнем белье. И хотя фигуре молодой маме действительно можно позавидовать, многих подписчиков Натальи привлекло внимание вовсе не ее женственные формы, а короткая стрижка пикси и соблазнительный макияж. «А если так?» - кокетливо подписала снимок певица