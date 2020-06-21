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Гаврилова в сверкающем «стальном» платье, Лопес в кожаных мини-шортах и другие яркие образы звезд за неделю

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Алена Гаврилова

Фото: Instagram / @agavrilova777

Некоторые знаменитости считали, что недавно закончившийся режим самоизоляции — не повод для того, чтобы перестать наряжаться. Одни из них продолжали работать, другие вспоминали свои яркие фотосессии, а третьи создавали эффектные образы дома.

Бывшая супруга Эмина Агаларова Алена Гаврилова показала красивое фото стильной фотосессии. Для съемок ей сделали мокрую укладку и нанесли нежный макияж. Позировала модель в сверкающем платье, подчеркнувшем ее стройную фигуру.

Дженнифер Лопес

Фото: Instagram / @jlo

Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в кожаных шортах актуального цвета охры, который дополнила солнцезащитными очками и сапогами на высокой платформе в тон. В ушах у певицы крупные золотые серьги-кольца, а волосы собраны в гладкий высокий хвост.

Настасья Самбурская

Фото: Instagram / @samburskaya

Юлия Ковальчук

Фото: Instagram / @juliakovalchuk

Юлия Ковальчук в ажурном платье и на шпильках рассказала, как выглядеть женственно: «Так модно сейчас носить бесформенные худи и всякие там оверсайзы, курить при детях и близких и кичиться, что женщина может справиться со всем и без мужчины. Брать на себя всю инициативу в отношениях и тем самым создавать поколение малохольных мальчиков.Я за Женственность... за платья, нежно подчёркивающие тайные изгибы, за возможность быть слабой и быть За Мужем, за желание добиваться Нас , за возможность что-то не уметь и просить помощи, за хрупкость душевной конституции. Но при этом , я точно знаю, что это не мешает нам женщинам оставаться сильными, гармоничными, целеустремленными и успешными) А еще только мамочки могут привить девочкам понимание женственности)».

Виктория Лопырева

Фото: Instagram / @lopyrevavika

Виктория Лопырева похвасталась стройной фигурой в женственном монокини и собрала массу комплиментов.

Ксения Раппопорт

Фото: Пресс-служба

Ксения Раппопорт представила весенне-летнюю коллекцию модного бренда TEGIN и примерила необычный образ. Актриса перевоплотилась в известную художницу XX столетия Джорджию О’Кифф, передав драматичный образ в съемке в черно-белых тонах.

Дарья Повереннова

Дарья Повереннова примерила эффектный образ в модной съемке. 48-летняя актриса блеснула в мерцающем платье с глубоким декольте.

Фото: Instagram / @liza_arzamasova

«Папина дочка» Лиза Арзамасова примерила пламенно-красное платье в горох и получила массу комплиментов.

Ольга Кабо

Ольга Кабо показала себя во всей красе в дерзком прозрачном кружевном наряде.

Ольга Бузова

Фото: Instagram / @buzova86

Ольга Бузова в очередной раз порадовала миллионы своих подписчиков. Телеведущая и певица сделала новую прическу. Ольга показала на фото, как выглядит с пышными кудрями. Для фото Ольга надела легкое полупрозрачное платье бежевого цвета и с вышивкой.

Ани Лорак

Фото: Instagram / @anilorak

Ани Лорак похвасталась стройными ногами в эффектном наряде на новом снимке, на котором позирует в кожаной косухе, дерзком мини-платье и босоножках на высоких платформах.

Алсу

Фото: Instagram / @alsou_a

Певица Алсу подразнила поклонников фото в коротких шортах и топе с массивными плечами.

Наталья Подольская

Наталья Подольская решилась на смелый эксперимент и показала поклонникам фото, где она позирует в эффектном нижнем белье. И хотя фигуре молодой маме действительно можно позавидовать, многих подписчиков Натальи привлекло внимание вовсе не ее женственные формы, а короткая стрижка пикси и соблазнительный макияж. «А если так?» - кокетливо подписала снимок певица

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