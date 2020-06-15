«Стальное» платье, мокрая укладка: Алена Гаврилова снялась в стильной фотосессии после расставания с Эмином

Бывшая гражданская жена Эмина Агаларова Алена Гаврилова (до загса они так и не дошли свадьба была номинальной) приходит в себя после внезапного расставания с любимым мужчиной и отцом своей маленькой дочери.

После того, как Эмин объявил в соцсети, что разрывает отношения с моделью, они быстро разъехались и не стали комментировать ситуацию. Не рассказали они и о причинах столько резкой перемены в личной жизни. Тем не менее Эмин много времени проводит с маленькой дочерью Афиной, но живет девочка с матерью.

Алена Гаврилова тем временем немного приходит в себя. После разрыва с Эмином она впервые показала красивое фото стильной фотосессии. Для съемок ей сделали мокрую укладку и нанесли нежный макияж. Позировала Алена в стальном платье, подчеркнувшем ее стройную фигуру.