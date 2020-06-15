«Стальное» платье, мокрая укладка: Алена Гаврилова снялась в стильной фотосессии после расставания с Эмином
Фото: Starface
Бывшая гражданская жена Эмина Агаларова Алена Гаврилова (до загса они так и не дошли свадьба была номинальной) приходит в себя после внезапного расставания с любимым мужчиной и отцом своей маленькой дочери.
После того, как Эмин объявил в соцсети, что разрывает отношения с моделью, они быстро разъехались и не стали комментировать ситуацию. Не рассказали они и о причинах столько резкой перемены в личной жизни. Тем не менее Эмин много времени проводит с маленькой дочерью Афиной, но живет девочка с матерью.
Алена Гаврилова тем временем немного приходит в себя. После разрыва с Эмином она впервые показала красивое фото стильной фотосессии. Для съемок ей сделали мокрую укладку и нанесли нежный макияж. Позировала Алена в стальном платье, подчеркнувшем ее стройную фигуру.
«Невероятная», «Красота, дай бог вам счастья», «Красавица», «неземная», «Ты шикарна», «Будь счастлива», — написали Алене Гавриловой в комментариях.
Напомним, кроме маленькой Афины, у Алены есть сын-подросток Рустам, которого она родила от миллиардера Рустама Тарико. Сын Гавриловой живет в США с отцом и сводными сестрами, но часто приезжает к матери. Примечательно, что во время жизни с Эмином Алена не показывала сына в соцсетях, но, как только она стала свободной, похвалилась красавцем сыном.
Фото и видео: Instagram Эмина Агаларова и Алены Гавриловой, Starface
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