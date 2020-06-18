«Папина дочка» Лиза Арзамасова примерила пламенно-красное платье в горох и собрала комплименты
Фото: Instagram @liza_arzamasova
Звезда сериала «Папины дочки» позирует в окружении природы. В своих публикациях актриса неоднократно признавалась, что любит дачный отдых. На ней — приталенное платье-миди в пламенном оттенке красного. Дух 1950-х в наряде подчеркнут принтом в крупный белый горох, текстильным поясом, фокусирующем внимание на фигуре, и летящей юбкой. В наряде — никаких лишних деталей: актриса позирует босиком, без дополнений в виде аксессуаров. Естественность образа поддерживает нюдовый мейкап и распущенные волосы, развевающиеся на ветру.
Десятки восторженных комплиментов не заставили себя ждать. «Лиза, вам очень идет горошек», «Девочка-лето», «Очень красивая и трогательная», «Интересное платьице», «Вы просто принцесса», «Прекрасная, воздушная, неповторимая», «Какая вы сногсшибательная!», «Самое время наряжаться! Вы как всегда красивы» — пишут в комментариях.
Лиза Арзамасова не перестает восхищать поклонников стройной фигурой и примерять неожиданные образы. Подробнее о самых смелых перевоплощениях и других новостях из жизни актрисы читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram Лизы Арзамасовой
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