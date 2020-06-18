«Папина дочка» Лиза Арзамасова примерила пламенно-красное платье в горох и собрала комплименты

Лиза Арзамасова не перестает восхищать поклонников стройной фигурой и примерять неожиданные образы. Подробнее о самых смелых перевоплощениях и других новостях из жизни актрисы читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram Лизы Арзамасовой

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