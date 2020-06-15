Поклонники Ольги Бузовой оценили ее образ с пышными кудрями: «Каждый день разная»
Фото: Instagram Ольги Бузовой
34-летняя Ольга Бузова в очередной раз порадовала миллионы своих подписчиков. Телеведущая и певица сделала новую прическу. Ольга показала на фото, как выглядит с пышными кудрями. Для фото Ольга надела легкое полупрозрачное платье бежевого цвета и с вышивкой.
«Желаю вам прекрасного дня и отличного настроения, ведь оно задает правильный ритм. Уверена, у вас все получится», — пожелала она поклонникам.
Фото: Instagram Ольги Бузовой
«Каждый день разная», «Красивая какая», «Эти глаза», «Прекрасная», «Ох, и хороша», «Прическа — огонь!», «Самая красивая», «Нашей Оле нет равных», «Прекрасная, каждый день», «Ольга прекрасна, как всегда», «Ну какая же красавица», «Оля, Оля, ну что ты делаешь с нами своей красотой?», «И как тебе удается все время быть такой идеальной...», «Повезло же Даве», «Красавица, краше всех», — полетели комплименты от подписчиков.
Днем ранее Ольга Бузова примерила образ русалки: сделав фото и видео в ярко-зеленом парике с длинными локонами.
Фото и видео: Instagram Ольги Бузовой
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