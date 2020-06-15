Поклонники Ольги Бузовой оценили ее образ с пышными кудрями: «Каждый день разная»

34-летняя Ольга Бузова в очередной раз порадовала миллионы своих подписчиков. Телеведущая и певица сделала новую прическу. Ольга показала на фото, как выглядит с пышными кудрями. Для фото Ольга надела легкое полупрозрачное платье бежевого цвета и с вышивкой.

«Желаю вам прекрасного дня и отличного настроения, ведь оно задает правильный ритм. Уверена, у вас все получится», — пожелала она поклонникам.