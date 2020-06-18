Ксения Раппопорт в драматичном образе художницы представила новую коллекцию TEGIN

Основательница бренда Светлана Тегин вдохновилась личностью и творчеством О’Кифф неспроста. Художница находила вдохновение в природе и самых причудливых ее формах — корягах, пустынных текстурах. Она была в авангарде женщин, которые заговорили о важности имиджа в работе. Джорджия формировала вокруг себя ауру эстетики и делала это с вниманием к минималистичным деталям. Новая коллекция бренда — оммаж стилю художницы — самобытному и аскетичному.