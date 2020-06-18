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Ксения Раппопорт в драматичном образе художницы представила новую коллекцию TEGIN

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Ксения Раппопорт перевоплотилась в художницу в модной съемке для бренда

Фото: Пресс-служба

Ксения Раппопорт представила весенне-летнюю коллекцию модного бренда TEGIN и примерила необычный образ. Актриса перевоплотилась в известную художницу XX столетия Джорджию О’Кифф, передав драматичный образ в съемке в черно-белых тонах.

Ксения Раппопорт еще предстанет перед зрителями в образе художницы, ведь актриса готовится к съемкам в фильме, где сыграет эту роль. В этой фотосессии звезда позировала на камеру смартфона, меняя аутфиты — брюки-палаццо с базовой рубашкой, свободное платье с плиссировкой, монохромные черные наряды. Дополнили образы эффектные шляпы и яркий макияж, который придавал взгляду драматичность.

Ксения Раппопорт

Фото: Пресс-служба

«Мне захотелось создать образ художницы, как если бы она жила сейчас среди нас. Я знаю, что Ксения Раппопорт сейчас готовится к фильму, в котором она будет играть современную художницу. Поэтому я предложила ей участвовать в моей съёмке»
Светлана Тегин

Основательница бренда Светлана Тегин вдохновилась личностью и творчеством О’Кифф неспроста. Художница находила вдохновение в природе и самых причудливых ее формах — корягах, пустынных текстурах. Она была в авангарде женщин, которые заговорили о важности имиджа в работе. Джорджия формировала вокруг себя ауру эстетики и делала это с вниманием к минималистичным деталям. Новая коллекция бренда — оммаж стилю художницы — самобытному и аскетичному.

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Фото: пресс-служба

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