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Дарья Повереннова в блестящем платье с декольте поделилась секретом уверенности в себе

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Дарья Повереннова

Фото: Instagram @dpoverennova

Дарья Повереннова примерила эффектный образ в модной съемке. 48-летняя актриса блеснула в мерцающем платье с нескромным вырезом и поделилась секретами уверенности в себе в Instagram.

Повереннова позирует в платье-блейзере, усыпанном сияющими пайетками цвета мокрого асфальта. Акцент смещен на роскошную фигуру звезды: экстремально глубокое декольте сочетается с мини-длиной, которая открывает бесконечно длинные стройные ноги. С текстурой наряда и цветом зарифмована и обувь — блестящие лодочки на головокружительно высоких шпильках. Образ Дарьи дополняет яркий макияж в технике smokey eyes и кремовая помада в оттенке темного коралла.

Дарья Повереннова / Instagram @dpoverennova / Фото: Алиса Гокоева

В тексте публикации актриса высказалась на тему уверенности в себе и дала совет фолловерам. «Думаю, женщине очень важно чувствовать этот блеск изнутри. Если же по какой-то причине вы не чувствуете его в данный момент, прибегните к внешним помощникам. Например, одежда. Как наши негативные мысли могут буквально сковать наше тело и разум, так и в обратном порядке: уверенная поза, открытый взгляд, красивый наряд, помогут вам вернуть ваше настроение и уверенность в себе. Попробуйте сыграть роль «уверенного человека» тогда, когда это очень важно» — пишет Повереннова.

В дискуссии на открытую звездой тему поклонники нашли место и многочисленным комплиментам. «Даша, фото блистательное», «Умная, красивая и всегда стройная», «Шикарная Даша», «Просто сногсшибательна!», «Красивое, вдохновляющее фото, много блеска, шика, а главное — блеск в глазах», «Супер! Очень красивая фигура и ножки у вас», «Вау! Какая прекрасная женщина», «Классный наряд! Вам очень идет» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram Дарьи Поверенновой

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