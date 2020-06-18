Дарья Повереннова в блестящем платье с декольте поделилась секретом уверенности в себе

В дискуссии на открытую звездой тему поклонники нашли место и многочисленным комплиментам. «Даша, фото блистательное», «Умная, красивая и всегда стройная», «Шикарная Даша», «Просто сногсшибательна!», «Красивое, вдохновляющее фото, много блеска, шика, а главное — блеск в глазах», «Супер! Очень красивая фигура и ножки у вас», «Вау! Какая прекрасная женщина», «Классный наряд! Вам очень идет» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram Дарьи Поверенновой

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