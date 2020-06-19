«Все идеально»: Лопырева похвасталась стройной фигурой в женственном монокини и собрала массу комплиментов

«Так все идеально», «Фигурка супер у вас Вика», «Принцесссаа», «Шикарная красоточка», «Секси красотка Виктория», «Так на Рудову похожа. Прям одно лицо», «Вика, какая вы хрупкая», — комментируют поклонники.

Чтобы поддерживать форму во время карантина, Виктория рекомендовала 2-4 минуты в день уделять бегу, делать 50 приседаний, вставать на высокие полупальцы 50 раз («носки и пятки держим вместе, уже к 20 разу вы должны почувствовать, как тепло приходит к икроножным мышцам»), минуту растяжки, минуту — на «упражнение-бабочку»: «Сидя на ягодицах, сгибаем ноги к себе и делаем упор "стопа в стопу". Руками тянемся вперед, расслабляя пахи и стараясь опустить колени к полу». Похоже, это работает =)