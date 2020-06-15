Певица Алсу подразнила поклонников фото в коротких шортах и топе с массивными плечами
Фото: Instagram @alsou_a
«К лету готова!» — прокомментировала звезда опубликованную серию снимков. Алсу примерила короткие шорты из легкого денима небесно-голубого цвета. Свободный силуэт, высокая посадка и крупные накладные карманы подчеркнули хрупкую талию, стройные ноги и золотистый загар. В дополнение к шортам певица подобрала сразу два остромодных топа с массивными плечами: один — в оливковом оттенке, второй — в молочно-белом. В фокусе оказались детали: брутальное колье-цепь, один из трендов-фаворитов этого сезона, и черный пояс из кожи. Завершил look любимый мейкап Алсу с выразительными «кошачьими» стрелками, бронзовыми тенями и нюдовой помадой с матовой текстурой.
Поклонники не жалели комплиментов, подчеркнув, что Алсу выглядит гораздо моложе своих лет. «Ну какая вы красотка! Просто браво!», «Цвет просто огонь!», «Вам очень идет зеленый цвет», «По-летнему и ярко!», «Девушка, вам лет 20! Шикарная!», «Вы красивы до неприличия», «Очень стильно, как всегда», «Алсу, родив 3 детей, выглядите на все 200!», «Очаровашка!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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