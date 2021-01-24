Гага на инаугурации Байдена, Навка в платье-сетке и другие яркие образы звезд за неделю

На счету модели Лены Перминовой десятки глянцевых обложек, однако последняя стала для нее особенной. Дело в том, что звезда позировала в кадре, находясь в интересном положении. Беременная возлюбленная миллиардера Александра Лебедева примерила фигурное бра, черные колготки, поддерживающие большой живот, и надела туфли на высоком каблуке. Под снимком обложки Лена написала: «Несколько раз была на обложке, но в этом году получилось особенно круто и знаково. Считаю, я отлично подготовилась ко дню рождения любимого журнала, в моей собственной вариации на тему воздушного шарика. Одежду для cover story мы выбирали как никогда тщательно, февраль все-таки. Было как всегда душевно и красиво, обожаю. Это моя первая обложка в этом году, мне кажется, старт прекрасен, согласны?».

Анна Нетребко