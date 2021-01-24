Гага на инаугурации Байдена, Навка в платье-сетке и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Globallookpress / JONATHAN ERNST
На инаугурации нового президента США Джо Байдена в Капитолии помимо избранного главы государства и его семьи, экс-президентов присутствовали многие знаменитости. Гимн США на церемонии инаугурации исполнила Леди Гага. Для важного события она выбрала пышное черно-красное платье Schiaparelli, которое украсила большой золотой брошью.
Дженнифер Лопес
Фото: Globallookpress / Jonathan Ernst
Дженнифер Лопес прибыла в Капитолий в белоснежном наряде Chanel и исполнила песню This Land Is Your Land из репертуара Вуди Гатри. Певица выглядела очень эффектно в прозрачной блузке кремогого оттенка, расшитых блестками широких брюках и объемном длинном пальто с золотыми пуговицами. Завершали образ украшения и аксессуары из жемчуга, пышная укладка и босоножки на платформе и высоких каблуках.
Ольга Бузова
Фото: Instagram Ольги Бузовой
Ольге Бузовой 20 января исполнилось 35 лет. В честь юбилея именинница устроила вечеринку в одном из столичных ресторанов. На торжестве Ольга Бузова появилась в золотом асимметричном мини-платье. Завершали образ сверкающие туфли-лодочки и крупные серьги-кольца. В целом выглядела Ольга празднично и стильно, вот только многие заметили, что для вечеринки она выбрала точно такое же платье (только другого цвета), в котором уже выходила в свет жена ее экс-супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко.
Татьяна Навка
Татьяна Навка взбудоражила поклонников провокационным и одновременно элегантным образом. Фигуристка опубликовала фото, на котором позирует в прозрачном платье-сетке мятного оттенка, под которым ее формы скрывает телесная комбинация. Завершают образ сиреневые лодочки.
Катерина Шпица
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В Москве на минувшей неделе состоялась премьера комедии «День города» режиссера Алексея Харитонова. Фильм первым зрителям и критикам представили сыгравшие в нем Катерина Шпица, Ольга Дибцева, Светлана Камынина, Алла Михеева, Александр Ильин и другие. Все девушки на красной дорожке появились в стильных, строгих и довольно скромных образах. Катерина Шпица позировала фотографам в кожаном брючным костюме бежевого цвета с объемным пиджаком, который дополнила белыми лодочками, золотым клатчем и крупными эффектными серьгами.
Ольга Дибцева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ольга Дибцева сочетала смокинг и узкие черные брюки с белоснежной строгой рубашкой и сделала акцент на ярко-красные губы.
Наталья Подольская
Наталья Подольская похвасталась стройной фигурой, опубликовав в Instagram свое фото в стильном спортивном белье с серебристыми вставками. Яркими акцентами образа стали розовый парик и необычные туфли с кожаными шнурками.
Екатерина Варнава
Екатерина Варнава выглядела стильно, дерзко и сексуально на модном онлайн-показе Prada. Звезда Comedy Woman сочетала черный кроп-топ с кожаными кюлотами, белоснежными кроссовками и объемной лисьей шубой.
Нюша
Нюша опубликовала фото, на котором позиурет в классном молодежном образе в стиле лихих девяностых и нулевых. Рокерская бандана, маленькая лакированная сумочка с брутальными цепями, белый топ, остроносые ботильоны с анималистичным принтом, массивный чокер на шее — все вместе смотрится очень даже симпатично. Необычной деталью образа стали длинные накладные волосы по колено.
Лена Перминова
На счету модели Лены Перминовой десятки глянцевых обложек, однако последняя стала для нее особенной. Дело в том, что звезда позировала в кадре, находясь в интересном положении. Беременная возлюбленная миллиардера Александра Лебедева примерила фигурное бра, черные колготки, поддерживающие большой живот, и надела туфли на высоком каблуке. Под снимком обложки Лена написала: «Несколько раз была на обложке, но в этом году получилось особенно круто и знаково. Считаю, я отлично подготовилась ко дню рождения любимого журнала, в моей собственной вариации на тему воздушного шарика. Одежду для cover story мы выбирали как никогда тщательно, февраль все-таки. Было как всегда душевно и красиво, обожаю. Это моя первая обложка в этом году, мне кажется, старт прекрасен, согласны?».
Анна Нетребко
Оперная певица Анна Нетребко в своем блоге появилась в ярком и дерзком образе, удивив своих поклонников. В кадре она позирует вместе со своим супругом, певцом Юсифом Эйвазовым. Анна примерила эффектный кружевной бюстгальтер и кожаный наряд с открытыми плечами. На голове певицы — черная шляпа, а дополняет образ яркий макияж и необычные крупные серьги с жемчужинами.
Светлана Лобода
Светлана Лобода опубликовала фото из модного ресторана, в который она отправилась в эффектном образе. На снимках певица предстала в стильном наряде: черное мини-платье необычного кроя с обнаженными плечами она сочетала с серебряным клатчем и босоножками на высоких каблуках.
Фото: пресс-служба, globallookpress, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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