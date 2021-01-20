Лопес в образе Белоснежки, Леди Гага в шикарном платье и другие звезды на инаугурации Байдена
Фото: East News
20 января 2020 года 46-й президент США Джо Байден вступил в должность, принеся присягу на территории Капитолия. Перед ним присягу приносила первый вице-президент-женщина Камала Харрис.
На мероприятии собрались семья Джо Байдена, видные политики и экс-президенты США: Билл и Хиллари Клинтон, Джордж буш с супругой, Барак и Мишель Обама. 45-й президент Дональд Трапм церемонию не посетил.
Гимн США на церемонии инаугурации исполнила Леди Гага. Для важного события она выбрала пышное черно-красное платье Schiaparelli, которое украсила большой золотой брошью.
Дженнифер Лопес прибыла в Капитолий в белоснежном наряде Chanel и исполнила песню This Land Is Your Land из репертуара Вуди Гатри. Песню написали в 1940 году на музыку группы Carter Family.
На инаугурации также должны выступить Джон Бон Джови, Деми Ловато, выступят Том Хэнкс и другие известные личности.
Примечательно, что первая леди США Джилл Байден уже получила официальный аккаунт в Instagram под ником @flotus, который раньше принадлежал Мелании Трамп (ее аккаунт переименовали в @flotus45).
Многие голливудские знаменитости радуются, что Трампбольше не глава государства, а ему на смену пришел тот, кого они так долго ждали.
«Какой невероятный момент для нас», — написала в Instagram Риз Уизерспун.
«Сегодня мы сотворили историю. Мы приветствуем нашего лидера Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис», — не сдержала эмоций Ева Лонгория.
78-летний Джо Байден избран президентом на ноябрьских выборах президента США. Долгое время экс-президент Дональд Трамп боролся за пересчет голосов выборщиков, но Байден все же опередил его. Джо Байден с января 2009 года по январь 2017-го был вице-президентом при Бараке Обаме.
Избранный президент США с 1977 года женат на Джилл Байден. Первая супруга президента и их годовалая дочь погибли в ДТП в 1972 году. В машине также находились маленькие сыновья Бо и Хантер. Они выжили. Со второй супругой у Байдена есть дочь Эшли.
В 2015 году старший сын Бо Байден скончался в возрасте 46 лет от рака мозга. Трагедия помешала Джо Байдену идти на выборы в 2016-м.
Фото и видео: Global Look press, Instagram Дженнифер Лопес, Риз Уизерспун, Евы Лонгории, Джилл Байден, Today, East News
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