Лопес в образе Белоснежки, Леди Гага в шикарном платье и другие звезды на инаугурации Байдена

20 января 2020 года 46-й президент США Джо Байден вступил в должность, принеся присягу на территории Капитолия. Перед ним присягу приносила первый вице-президент-женщина Камала Харрис.

На мероприятии собрались семья Джо Байдена, видные политики и экс-президенты США: Билл и Хиллари Клинтон, Джордж буш с супругой, Барак и Мишель Обама. 45-й президент Дональд Трапм церемонию не посетил.

Гимн США на церемонии инаугурации исполнила Леди Гага. Для важного события она выбрала пышное черно-красное платье Schiaparelli, которое украсила большой золотой брошью.