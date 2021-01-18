Анна Нетребко устроила хулиганскую фотосессию вместе с мужем

Кадр из фотосессии произвел впечатление на подписчиков. Они отмечают, что Анна — воплощение настоящей красоты, перед которой меркнет Голливуд, и оценили чувство юмора и прекрасный вкус певицы.

Также поклонники отметили, что Юсиф и Анна — прекрасная и очень яркая пара и порадовались за своих кумиров, что они нашли друг друга.

Ранее Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отпраздновали 5-летнюю годовщину своей свадьбы. Эйвазов трогательно поздравил свою супругу со знаменательной датой и опубликовал совместное фото с Анной из ресторана, где они устроили свой маленький праздник.