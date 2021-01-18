Анна Нетребко устроила хулиганскую фотосессию вместе с мужем
Фото: www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/?hl=ru
Оперная певица Анна Нетребко в своем блоге появилась в ярком и дерзком образе, удивив своих поклонников. На кадре из фотосессии она позирует вместе со своим супругом, певцом Юсифом Эйвазовым.
Певица примерила эффектное бюстье и кожаный наряд с открытыми плечами. На голове певицы — черная шляпа, а образ дополняет яркий макияж и необычные крупные серьги.
Юсиф Эйвазов позирует в черных брюках, белой рубашке и клетчатом пиджаке.
Кадр из фотосессии произвел впечатление на подписчиков. Они отмечают, что Анна — воплощение настоящей красоты, перед которой меркнет Голливуд, и оценили чувство юмора и прекрасный вкус певицы.
Также поклонники отметили, что Юсиф и Анна — прекрасная и очень яркая пара и порадовались за своих кумиров, что они нашли друг друга.
Ранее Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отпраздновали 5-летнюю годовщину своей свадьбы. Эйвазов трогательно поздравил свою супругу со знаменательной датой и опубликовал совместное фото с Анной из ресторана, где они устроили свой маленький праздник.
Фото и видео: Instagram Анны Нетребко
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