«Королева!» Светлана Лобода поразила подписчиков

Подписчики звездной блондинки поспешили отметить, что знаменитость выглядит очень стильно и эффектно.

«Вы настоящая вообще? Невозможно быть такой клевой!», «Света, вы лучшая! У вас шикарные ножки!», «Сногсшибательная красота», — пишут в комментариях под публикацией Лободы восторженные пользователи Сети.

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Напомним, что совсем недавно мы писали, что Светлана Лобода в платье и сияющем комбезе произвела фурор в Сети. Для концерта в Арабских Эмиратах Светлана Лобода примерила роскошное платье и сияющий комбез. В многослойном образе и с пышной укладкой-«львиной гривой» артистка очаровала своих подписчиков.