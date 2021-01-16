«Королева!» Светлана Лобода поразила подписчиков
Фото: @lobodaofficial / Instagram
На фотографии исполнительница хита «Твои глаза» предстала в роскошном наряде: черном платье длины мини со спущенными рукавами, серебряной сумочкой и босоножками-мюли в тон. Ногти звезды украшает алый оттенок гель-лака. Такой аутфит помог Светлане подчеркнуть все достоинства изящной фигуры и сделал ее королевой вечера.
Подписчики звездной блондинки поспешили отметить, что знаменитость выглядит очень стильно и эффектно.
«Вы настоящая вообще? Невозможно быть такой клевой!», «Света, вы лучшая! У вас шикарные ножки!», «Сногсшибательная красота», — пишут в комментариях под публикацией Лободы восторженные пользователи Сети.
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Напомним, что совсем недавно мы писали, что Светлана Лобода в платье и сияющем комбезе произвела фурор в Сети. Для концерта в Арабских Эмиратах Светлана Лобода примерила роскошное платье и сияющий комбез. В многослойном образе и с пышной укладкой-«львиной гривой» артистка очаровала своих подписчиков.
Фото: @lobodaofficial / Instagram
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